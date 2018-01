WhatsAppiin tulee vihdoin kauan kaivattu ominaisuus – Löydät sen emojien takaa

tuoreesta beta-versiosta on löytynyt jälleen uusia ominaisuuksia, jotka aikanaan valuvat myös sovelluksen vakaata versiota käyttäville tavallisille käyttäjille.WhatsApp näyttäisi olevan päässeen tarrojen suhteen jo niin pitkälle, että se on valmis lisäämään ominaisuuden pikeviestimen tuleviin versioihin. Erilaisia hassun hauskoja tarrahahmoja on käytetty jo pitkään muissa sovelluksissa, mutta WhatsAppissa ilmaisukeinot ovat rajoittuneet emojeihin, kuviin ja GIF-animaatioihin ja tekstiin. Tulevat tarrasetit löytyvät emoji-painikkeen takaa löytyvästä välilehtijaottelusta (emojit, tarrat ja giffit).Chat-näkymän oikeaan reunaan tulee myös pieni @-painike, jonka avulla voi kelailla viestinäkymää niihin kohtiin, joissa sinut on mainittu @nimellä. Vilkkaissa keskusteluissa maininnat hukkuvat helposti ja väliin ehtii tulla paljon viestejä, jotka eivät ole lukemisen arvoisia. Uusimmasta betasta löytyy myös mahdollisuus alentaa ryhmäkeskusteluiden ylläpitäjä tavalliseksi käyttäjäksi ilman, että ylläpitäjän tarvitsee erota ryhmästä väliaikaisesti.