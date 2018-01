Googlen taidesovellus löi läpi – Siitä tuli nopeasti megahitti

Korkeakulttuuri ja populaarikulttuurin megahitit harvoin yhdistyvät toisiinsa samassa lauseessa, mutta Google on onnistunut herättämään suurten massojen mielenkiinnon taiteeseen-sovellukseen lisätyllä uudella ominaisuudella.Sovellukseen lisättiin joulukuussa mahdollisuus ottaa selfietä. Tämän jälkeen Google analysoi kasvojentunnistusalgoritmien avulla omakuvaa ja etsii taidemuseoiden digitalisoimista taidemaalauksista mahdollisimman paljon sinua muistuttavan henkilön / maalauksen. Analyysi myös kertoo kuinka läheisesti muistutat maalauksen hahmoa.Viraali-ilmiön alkusysäys on ainakin vielä hämärän peitossa, mutta ominaisuus ehti olla saatavilla kuukauden ajan ennen kuin kansan syvät rivit löysivät sen. Menestyksen luonnissa on auttanut Gizmodon ja Buzzfeedin tuoreet artikkelit sovelluksesta sekä muutamien julkkisten Twitterissä tai Instagramissa julkaisemat vertailukuvat. Menestys on ollut jo niin suurta, että sitä on alettu syyttä myös rasismista Ominaisuus on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa.