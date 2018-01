Apple palauttaa rahat Yhdysvaltoihin – Tulossa massiivinen veropotti ja investointeja

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti etrade: Valtava rahasumma USA:n taloudelle, ja pitää muistaa, että tässä oli kyseessa ainoastaan yksi esimerkki, yrityksestä, joka on tyytyväinen Trumpin verolinjaan.



Trumpin kehittämässä Valeuutis Palkinnossa, voiton vei NYT valemedia, missä Krugman kertoi, ettei markkinat toivu koskaan Trumpin valinnasta :)



Suomessa valemedia ( Yle, Mtv, Sanomat...) keskittyy ilkkumaan Trumpin terveystietoja, ja on shokissa vanhan pornotähti-huoran väitetystä kähminnästä. Valemediaa v*+uttaa suuresti, kun Trumpin avulla pörssi on korkeimmillaa kautta aikojen ja työttömyys matalalla.

Trump ollut presidenttinä vuoden, ja sinä kiität hänrä 9 vuoden nousuputkesta? SP500 on rikkonut ennätyksiä, mutta tuskin siitä on kiittäminen presidenttiä, varsinkin kun ottaa huomioon että maaliskuussa 2009, indeksi oli niiannut muistaakseni 42%.. vähän tyhmempikin olisi voinut ennustaa korjausliikettä ylöspäin. Toki 9v nousuputki on pitkä, mutta pointtina edelleen: ei presidentin ansiota.



Noihin valemedia-asioihin en edes viitsi tarttua sen enempää, kuin että pohjoismaalaiset ottavat kaikki vapautensa itsestäänselvyytenä, ja sinun kaltaiset onnellassa kasvaneet eivät osaa arvostaa sitä, mitä olet ilmaiseksi jo lapsesta saakka saanut. Se, että olet eri mieltä, ei tee YLEstä tai Hesarista valemedioita.