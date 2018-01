Keskivertoihminen käytti puolitoista kuukautta viime vuodesta räpläämällä kännykkäänsä

on julkaissut jälleen mobiilinkäyttöä koskevan raporttinsa viime vuodesta. Luvut paljastavat kaikenlaista mielenkiintoista, mutta etenkin sen, että ihmisten rakkaus älypuhelimiinsa ei ole laantumassa - vaan päinvastoin.Maailmassa ladattiin App Annien mukaan 175 miljardia sovellusta vuoden 2017 aikana, jossa on kasvua edellisvuoteen huikeat 60 prosenttia.Ja sovellukset todellakin kiinnostivat: niihin käytettiin rahaa70 miljardia euroa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että globaalisti musiikkiteollisuus jauhoi toissa vuonna n. 16 miljardin dollarin myynnit eli mobiilisovelluksiin pistetään vuositasolla rahaa lähes 6 kertaa enemmän kuin musiikkiin.Samaan aikaan riippuvuutemme kännyköiden valosta vaikuttaa sekin vain pahentuneen: keskivertokuluttaja käytti vuodesta 2017 huikeat puolitoistakännykän ruutua tuijottaen. Käyttöajassa mitattuna eniten koukussa puhelimiinsa olivat indonesialaiset, jotka tuijottivat älypuhelimen ruutua 4 tuntia päivässä, vuoden jokaisena päivänä.Mobiilimarkkinan suurin kasvu syntyi ns. kehittyvissä talouksissa, kuten Intiassa ja Brasiliassa. Samaan aikaan länsimaat sekä kehittyneet Aasian maat, kuten Kiina, Japani ja Etelä-Korea, ovat sovellusten latauksen ja kasvun suhteen tasaantuneet. Intia nousi ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain ohi maailman toiseksi suurimmaksi maaksi sovelluslatausten määrässä mitattuna - Kiina on tässäkin luokassaan ylivoimainen ykkönen.Koko App Annien raportin voi tilata täältä Tilastot sisältävät sekä iOS- että Android-käyttäjien yhteenlasketut luvut.