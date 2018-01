Kauan odotetusta RED Hydrogen One -älypuhelimesta lisätietoja

Kameravalmistaja RED paljasti viime kesänä ensimmäisiä vilauksia uudenlaisesta puhelimesta, jota yhtiö kutsuu nimellä Hydrogen One. Erityisesti modulaarisista videokameroistaan tuttu RED kertoi, että älypuhelimesta löytyy mm. holografinäyttö sekä tietysti laadukas, kenties modulaarinen kamera.Vaikka yhtiön ensipaljastuksista on aikaa jo pian seitsemän kuukautta, niin puhelinta ei vieläkään näy markkinoilla. Julkistus kuitenkin vaikuttaa lähestyvän, sillä RED on paljastanut uusia tietoja erikoisesta laitteestaan.3D-holografinäyttö on yhtiön mukaan 5,7 tuuman paneeli ja tarjoaa 2560x1440-resoluution, joka tunnetaan tietysti nimellä QHD. Kyseessä on siis varsin nykyaikainen näyttö ainakin noiden teknisten tietojen valossa. Kuten aiemmin on jo kerrottu niin näyttö pystyy toistamaan sekä tavallista kaksiulotteista kuvaa että holografista kuvaa, jota RED kutsuu nimellä 4V tai 4 View.Muihin teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat mm. viime vuoden huippupuhelimista tuttu Snapdragon 835 -piiri, varsin kookas 4500 milliampeeritunnin akku, 3,5 millimetrin kuulokeliitin sekä kaksois SIM-kortti, joka tukee myös microSD-muistikortteja.Vieläkään laittella ei valitettavasti ole myyntipäivää, tai edes julkistuspäivää, joten joudumme odottelemaan kärsivällisesti ja säästämään 1195 dollarin verran mahdollista julkaisua varten.