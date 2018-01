Nyt se vuoti – Tältä näyttää Samsung Galaxy S9

Juuri kun paljasti julkistavansa Galaxy S9:n helmikuun 25. päivänä – siis MWC-messujen aattopäivänä – vuoti puhelimesta viralliset lehdistökuvat verkkoon . Kuvat julkaisi tietysti @evleaks-nimimerkillä paremmin tunnettu Evan Blass.Kuvissa nähdään Galaxy S9 ja Galaxy S9+ ainoastaan etupuolelta, mutta näidenkin kuvien pohjalta voidaan jo sanoa, että mitään suurta designuudistusta on turha odottaa. Puhelimet muistuttavat hyvin paljon viime vuonna julkaistuja Galaxy S8 -puhelimia. Se ei ole välttämättä huono asia lainkaan, sillä S8 on varsin kaunis puhelin.Tänä vuonna Samsung on päättänyt tehdä lippulaivapuhelimien välille hieman enemmän eroa kuin pelkkä näytön koko ja hinta. Galaxy S9:ssä on 5,8 tuuman näyttö ja Galaxy S9+:ssa on 6,2 tuuman näyttö. Plus-mallin ostaja saa kuitenkin lisäksi kuusi gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, kun taas S9:n omistaja joutuu tyytymään neljään gigatavuun käyttömuistia ja 64 gigatavuun tallennustilaa. Puhelimissa on 12 megapikselin kamera, jonka optiikan aukkolukua voi vaihtaa f/1,5 ja f/2,4:n välillä.Vaikka Evan Blassilla ei ollut tällä kertaa jaettavana kuvaa puhelimien takapuolesta, niin sormenjälkilukija on kuitenkin sijoitettu kameran alapuolelle – ei siis sivulle, kuten Galaxy S8:n kohdalla.Huomionarvoista lehdistökuvassa on myös ruudussa näkyvä päivämäärä: 16. maaliskuuta. Samsung on tyypillisesti laittanut lehdistökuviin puhelimen julkaisupäivämäärän.