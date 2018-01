Galaxy S9:stä paljastui uutta tietoa – Tulossa IntelligentScan-tunnistautuminen

on luvannut julkistaa:n ja:n MWC-messujen aattopäivänä eli siis helmikuun 25. päivänä. Puhelimista tiedetään vuotojen ansiosta jo kuitenkin aika paljon, kuten tekniset ominaisuudet, ulkonäkö ja myynnin alkamispäivä. Nyt SamCentral-verkkosivusto on paljastanut lisää uutta tietoa tulevista puhelimista.SamCentralin tiedot perustuvat Samsungin huippupuhelimille tarkoitetun Android Oreo -ohjelmiston ruumiinavaukseen. Asetukset-sovelluksen APK-paketin sisältä on selvinnyt, että ohjelmistosta löytyy valinnat IntelligentScan-nimiselle biometriselle tunnistautumiskeinolle. Samsung on lisäillyt huippupuhelimiinsa viime vuodesta alkaen kasvojentunnistuksen ohella iiris-skannauksen, jotka IntelligentScan yhdistää yhdeksi "älykkääksi" ja turvallisemmaksi tunnistautumiskeinoksi.Sivusto löysi Asetukset-sovelluksesta myös maininnat tarroista, joita voi lisäillä kaksoiskameralla otettuihin kuviin haluttuun "syvyyteen". Puhelimeen on tulossa myös tägäys-kuvatila, joka käytännössä lisää valokuviin sijainti- ja säätiedot automaattisesti – tätä on harrastettu jo pitkään kolmansien osapuolien tarjoamilla sovelluksilla.Edellä mainitut ominaisuudet voivat olla tulossa myös aiemmille Galaxy-puhelimille, joten ne eivät välttämättä ole Galaxy S9:n erikoisominaisuuksia.