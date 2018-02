Viestisovellus Telegram poistettiin App Storesta, syynä sopimaton sisältö

Maailman suosituimmat pikaviestisovellukset ovat tietysti Facebookin käsialaa – tai ainakin yhtiön omistuksessa. Facebook Messengerin ja WhatsAppin lisäksi markkinoilla on kuitenkin monia varsin loistavia vaihtoehtoja, joista yksi on Telegram.Valitettavasti Telegram on kohdannut melkoisen vastoinkäymisen, sillä Apple on sulkenut sovelluksen omasta sovelluskaupastaan.Apple poisti Telegramin App Storesta eilen ja syyksi kerrottiin kaupan sääntöjen rikkominen. Tarkemmin ottaen Telegram oli väitetysti välittänyt sopimatonta materiaalia, mutta tätä tarkemmin Apple ei ole selittänyt tilannetta.Viestisovelluksen toimitusjohtaja Pavel Durov kertoi Twitterissä , että Apple on ilmoittanut molempien Telegram-sovellusten poistosta edellä mainitusta syystä. Durov kuitenkin kertoi, että hätä ei ole tämän näköinen, vaan sovellus saadaan kyllä takaisin sovelluskauppaan, kun suojaukset on saatu kuntoon.Myöskään Durov ei paljastanut tarkemmin mistä sopimattomassa sisällössä oli kyse.Telegramin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu mm. lähettäjältä vastaanottajalle ulottuva salaus, jonka monet kilpailijat ovat havainneet tärkeäksi ominaisuudeksi paljon Telegramia myöhemmin.Telegramin käyttö onnistuu kiellon aikana normaalisti mikäli sovellus on jo asennettu.