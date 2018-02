Kuvavuoto: HMD:ltä tulossa suurempi Nokia 7 Plus -malli?

Kiinalaissivusto Baidusta on löytynyt mielenkiintoista materiaalia tulevasta Nokia-puhelimesta. Kuvien ja tietojen mukaan kyseessä on Nokia 7 Plus -malli, joka on siis nimensä mukaisesti viime syksynä esitellyn Nokia 7 -mallin isompi versio.Kuva ovat nähtävästi diaesityksestä, jossa kerrotaan laitteen ominaisuuksistsa. 5,2 tuuman kosketusnäytöllä varustetun Nokia 7:n isoveljen näyttö on kuvista päätellen 18:9-kuvasuhteella varustettu 6 tuuman näyttö.Lisäksi diosta paljastuu, että laitteessa on kaksoiskamera, jonka sensorit ovat 12 ja 13 megapikselisiä ja tarjoavat vaihetunnistuksella toimivan automaattitarkennuksen. Selfie-kamera tarjoaa puolestaan 16 megapikseliä ja f/2.0-aukon.Nokia 7 Plus on varustettu Qualcommin keskiraskaalla Snapdragon 660 -järjestelmäpiirillä, jossa on Adreno 512 -grafiikkapiiri ja kahdeksanytiminen suoritin.Laitteesta löytyy heti julkaisun yhteydessä Androidin Oreo 8.0 -versio. Valitettavasti tiedot eivät kerro julkaisuaikataulua, mutta todennäköisesti odottaa ei tarvitse kovin pitkään.