Vuoto esittelee väitetysti Huawein tulevaa triplakamerapuhelinta

Huawei on nostanut viimeiset vuodet profiiliaan melkoisesti erityisesti täällä lännessä. Viimeisin huippupuhelin Mate 10 Pro on saanut varsin mukavan vastaanoton, mutta yhtiöltä on huhujen mukaan tulossa melkoisen erikoinen uutuusmalli, jonka myötä edeltäjät saattavat unohtua täysin.Huippupuhelimissa on viimeisen parin vuoden aikana käytetty lähes jatkuvalla syötöllä kaksoiskameroita. Olipa kyseessä zoomilinssi, mustavalkosensori tai jokin muu ratkaisu, niin liki kaikki valmistajat ovat tarjonneet toisen kameran takakameran rinnalle.Uuden vuodon mukaan Huawei on kuitenkin pistämässä paremmaksi ja tarjoaa uudessa älypuhelinmallissa peräti kolme takakameraa. Kyseessä on tietojen mukaan seuraava P-malli, joka seuraa siis viime vuotista P10-mallia.Mallin nimestä ei tietysti ole tässä vaiheessa varmuutta, niin kuin ei oikeastaan mistään muustakaan, mutta sekä P11 että P20 nimeä on arveltu.Kamerat on joka tapauksessa sijoitettu tällä kertaa pystytasoon, kuten iPhone X:ssä. Lisäksi kameramoduulista vaikuttaa löytyvän kaksoissalama sekä kenties laseriin pohjautuva automaattitarkennus.Tietysti tämän kaltaiset vuodot kannattaa ottaa melkoisella varauksella, joten jäämmekin odottelemaan virallisempaa julkaisua.