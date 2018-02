Lisää kuvia Samsung Galaxy S9:stä ja S9 Plussasta vuoti nettiin

Helmikuun 25. päivänä nähdään millaisella lippulaivapuhelimella Samsung lähtee jahtaamaan asiakkaiden euroja vuonna 2019. Barcelonassa järjestettävien MWC-messujen aattona korealaisjätti aikoo nimittäin paljastaa Galaxy S9:n ja Galaxy S9+:n.Nimimerkillä @evleaks tunnettu Evan Blass on vuotanut runsaasti tietoja Samsungin uutuuspuhelimista ja häneltä on saatu nyt lisää materiaalia lehdistökuvien muodossa. Kuvissa nähdään sekä Galaxy S9 että Galaxy S9+ edestä, takaa ja sivuilta. Kun teknisetkin yksityiskohdat on hyvin jo tiedossa, niin enää jännitetään lähinnä kuinka paljon Samsung pyytää puhelimista.Julkaisupäivämääräkin selviää lehdistökuvista. Myynti näyttäisi alkavan puhelimien näytöllä esitetyn tiedon perusteella 16. maaliskuuta.