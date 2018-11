Pixel 3:sta tulossa kevennetty versio huokeampaan hintaan

Venäläisen Rozetked-teknologiablogin mukaan Google kehittäisi uutta keskihintaista-älypuhelinta ja on julkaissut kuvia siitä. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, niin edullisesta:sta löytyy 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä. Liitäntää ei löydy myyntiin jo tulleista malleista.Sargo-koodinimen alla kehitettävän puhelimen kuorimateriaali on vaihtunut lasista muoviin, mutta ulkonäöllisesti laite muistuttaa serkuksiaan. Laitteen näytöllä on kokoa 5,5 tuumaa ja tarkkuus on 2220 x 1080 pikseliä, mutta näyttöpaneelin teknologia on vaihtunut OLEDista LCD:hen. Järjestelmäpiirikin on vaihtunut Snapdragon 845:stä 670:aan. Tallennustilavaihtoehdot alkavat 32 gigatavusta.Puhelimen takapuolella on 12 megapikselin kamera ja etupuolelta löytyy 8 megapikselin selfie-kamera. Rozetked arvioi Pixel 3 Liten maksavan noin 400-500 dollaria.