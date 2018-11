Testissä Huawei Mate 20 Pro: iPhone-käyttäjän näkökulma

Arvostelussa Huawei Mate 20 Pro: iPhone-käyttäjän kokemukset

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Huawei julkisti lokakuun 16. päivä uuden lippulaiva mallinsa Huawei Mate 20 Pron. Puhelimen tekniset ominaisuudet pärjäävät vertailussa muiden valmistajien huippumalleihin. Mate 20 Prossa on 6,39 tuuman AMOLED-näyttö, Leican kolmoiskamera sekä Huawein oma uusi Kirin 980 -järjestelmäpiiri. Lisäksi puhelimessa on sormenjälkilukija upotettuna näyttöön, 3D-kasvojentunnistus sekä iso 4200 milliampeerin akku, jota voi ladata puhelimen mukana tulevalla pikalaturilla jopa 40 watin teholla. RAM-muistia Suomeen tulevassa versiossa on kuusi gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua. Älypuhelimen suositushinta Suomessa on 999 euroa, ja se on saatavilla kolmessa värissä: musta, sininen sekä todella komea twilight, jota kehuimme jo Huawei P20 Pron arvostelussa. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 9.0

Mitat:

157,8 x 72,3 x 8,6 mm

Paino:

189 g

Näyttö:

6,39" AMOLED, 3120x1440 pikseliä, 19,5:9

Suoritin:

HiSilicon Kirin 980 (7nm)

RAM:

6/8 Gt

Tallennustila:

128/256 Gt, NM-muistikorttipaikka

Kamerat:

Takana 40+20+8 megapikseliä (aukko: 1/1.7"+1/2.7"+1/4"), etukamera 24 megapikseliä (f/2.0)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, infrapuna

SIM:

Nano-SIM

Akku:

3000 mAh

Muuta:

USB Type C -latausliitäntä, IP68-luokitus, sormenjälkilukija näytössä, kasvojentunnistus Ulkonäkö ja muotoilu Testissä oleva laitteemme on väriltään musta. Ensivaikutelma laitteesta oli tyylikäs, mutta huolta herätti takakanteen jäävät sormenjäljet. Parin viikon käytön jälkeen voi kuitenkin todeta, että huoli oli turha. Yhtään sen näkyvimpiä ja häiritsevimpiä jälkiä ei puhelimeen jää, kuin esimerkiksi aikaisemmin allekirjoittaneella käytössä olleeseen iPhone X:ään.

Laitteessa näyttö kaareutuu aina sivuille asti. Ratkaisu on tyylikkään näköinen, mutta siihen tottumattomalle käyttäjälle siitä ei tunnu olevan mitään hyötyä. Kuluneen kahden viikon aikana virhepainallusten määrä on ollut paikoitellen tuskastuttavan suuri. Näytön yläreunassa on nykypuhelimista tuttu lovi, joka sisältää etukameran, infrapunakameran, pisteprojektorin sekä kaiuttimen. Jos lovi häiritsee, saa sen piiloon laitteen asetuksista, jolloin lovea ympäröivät alueet tummennetaan. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että entisenä Apple-käyttäjänä Mate 20 Pro tulee nostettua taskusta kummallisen säännöllisesti näyttö alaspäin osoittaen vielä kolmen viikon käytön jälkeenkin. Aukotonta selitystä tähän ei vielä ole tullut keksittyä, mutta jotain tekemistä on varmasti äänenvoimakkuuden säädön kytkimien sijoittelussa puhelimien välillä.

Sormenjälki- ja kasvojentunnistus Huawei Mate 20 Prossa on näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin. Sitä voi käyttää niin puhelimen lukituksen avaamiseen kuin esimerkiksi maksujen vahvistamiseen. Mate 20 Prossa on myös erillinen PrivateSpace, joka aukeaa erikseen määritellyllä koodilla tai valitulla sormenjäljellä. Mitään erityistä testiä ei ole tehty, mutta Mate 20 Pron tunnistin toimii. Se tunnistaa sormenjäljen nopeasti, kunhan vain osuu tunnistusalueelle. Kyseinen asia onkin Maten sormenjälkitunnistuksen heikoin kohta. Sormen pitää käytännössä olla kokonaan tunnistusalueen päällä, jotta sormi tunnistetaan ja koska alue löytyy näytöstä, ei siinä ole fyysisiä vihjeitä mihin kohtaan sormi laitetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitetta avattaessa tai maksua maksaessa katseen pitää olla näytössä, jotta sormen saa osumaan oikeaan kohtaan. Huawei Mate 20 Prossa sormenjälkitunnistin on upotettu näyttöön Kasvojentunnistus puhelimessa toimii. Esimerkiksi iPhone X:stä poiketen laitetta ei tarvitse nostaa kasvojen tasolle lukituksen avatakseen vaan se toimii myös alaviistosta, siitä kulmasta missä puhelinta tulee normaalisti käytettyä. Lisäksi kasvojentunnistus toimii myös puhelinta vaakasuunnassa käytettäessä. Tunnistukseen käytetään infrapunakameraa ja pisteprojektoria, joten se toimii yhtä lailla valoisassa kuin hämärässäkin. Ainoat negatiiviset asiat, mitä tunnistuksiin liittyen on tullut vastaan ovat lähinnä visuaalisia. Esimerkiksi lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella toimii niin nopeasti, että se saa aikaan “töksähtävän” avautumisen, kun näytönsäästäjä ja ilmoitukset ehtivät vain vilahtamaan näytöllä ennen kuin perusnäkymä aukeaa näytölle. Esimerkiksi pieni häivytysanimaatio aukaistaessa toimisi mainiosti. Tästäkin toki pääsee eroon valitsemalla asetuksista näytön aukeavan vasta ylöspäin pyyhkäistäessä (josta animaatio löytyy). Jostain syystä Huawei myös estää sormenjälkitunnistuksen nopeuttamiseksi useasti käytetyn kikan, eli pääsääntöisen sormen tallentamisen kahdesti. Jo tallennettua sormea, kun yrittää uusiksi tallettaa, puhelin tunnistaa sormen ja ilmoittaa sen olevan jo rekisteröity eikä anna suorittaa toimintoa loppuun. EMUI 9 -käyttöliittymä Mate 20 Pro tulee Android 9 Pie -käyttöjärjestelmällä, jossa on lisäksi Huawein oma EMUI 9 päällä. EMUI 9 mukana Huawei esitteli “Eleet”-navigoinnin, jotka ovat käytännössä suoraan kopioitu iOS:sta. Takaisin perusnäkymään pääsee alhaalta ylöspäin pyyhkäisemällä, taaksepäin kummasta tahansa sivusta pyyhkäisemällä ja avoimiin sovelluksiin pyyhkäisemällä alhaalta ja pysäyttämällä liikkeen. Jos eleitä ei halua käyttää, voi asetuksista valita myös Androidin normaalit navigointipainikkeet alareunaan. Mikä onkin vain hyvä asia. Apple poisti iPhone X:n julkaistessaan puhelimesta kotinäppäimen ja esitteli elenavigoinnin. Applen tapauksessa kotinäppäintä ei tullut ikävä vaan elenavigointi tuntui heti luonnolliselta. Huawein tapauksessa taas Androidin navigointinäppäimet tulivat pistettyä asetuksista päälle reilun viikon jälkeen, kun elenavigoinnin epäluotettavuus tuskastutti. Huolimatta siitä, että eleet olivat tutut eikä Androidin navigointinäppäimistä ollut edes aikaisempaa kokemusta. Akku Laitteessa on iso 4200 milliampeerin akku. Akku onkin laitteen yksi parhaista puolista pikalatauksen kanssa. Kertaakaan testijakson, eli reilun kahden viikon aikana akku ei ole loppunut kesken päivän. Iltaisinkin on ollut vielä virtaa jäljellä, vaikka ruutuaika on puhelimen oman seurantasovelluksen (Digitaalinen saldo) mukaan ollut reilusti yli kuusi tuntia päivässä.

Myöskään illalla puhelimen lataukseen laittamisen unohtaminen ei haittaa, sillä pikalatauksen avulla puhelimeen saa ladattua riittävästi virtaa päivän tarpeisiin, vaikka aamupalaa syödessä. Huawei lupaa puhelimen mukana tulevan laturin lataavan akkuun virtaa 70% puolessa tunnissa ja käytön perusteella luvut pitävät paikkansa. Pikalataus toimii jopa 40W:n teholla ja langaton lataus 15W:n. Mate 20 Prolla on mahdollista myös ladata langattomasti muita Qi-standardia tukevia laitteita laittamalla ominaisuuden asetuksista päälle ja nostamalla ladattavan laitteen vasten puhelimen takakantta. Ominaisuudelle on hankala keksiä suurempaa tarvetta, mutta tarpeen tullessa on se varmasti mukava lisä. Kamera Akun ohella toinen ominaisuus, jossa Huawei on onnistunut on kamera. Mate 20 Prossa on neljä kameraa, edessä yksi ja takana kolme. Edessä on 20 megapikselin RGB-kamera. Takana on pää-, ultralaajakulma- sekä telekamera. Pääkamera: 40 megapikseliä, polttoväli 27 mm, aukon koko f/1,8 ja pikselikoko 1,0 mikronia (kennon koko 1/1,7”) Ultralaajakulmakamera: 20 megapikseliä, polttoväli 16 mm, aukon koko f/2,2, pikselikoko 1,0 mikronia sekä 106 asteen kuvakulma Telekamera: 8 megapikseliä, polttoväli 80 mm, aukon koko f/2,4, pikselikoko 1,0 mikronia sekä optinen kuvanvakain Kamera hyödyntää tekoälyä ja se osaakin valita oikeat kuvausasetukset tunnistamalla kohteita. Mukana on myös paljon eri tarkoituksiin soveltuvia kuvaustiloja. Peruskäyttäjälle Suomen oloihin eniten eri kuvaustiloista tulee varmasti hyötyä olemaan hämäräkuvaukseen tarkoitetusta “Yö” -tilasta, jonka jälki on vakuuttanut. Hämärässä kuvaus onnistuu mainiosti käsivaralla eikä tuelle ole tarvetta.

Jos puhelintaan käyttää paljon valokuvaamiseen, Mate 20 Prota voi suositella hankittavaksi. Kameran huippulaatua olevat tekniset ominaisuudet Huawein tekoälyllä höystettynä takaavat huippulaatuiset kuvat sekä helpon käytettävyyden. Lisäksi kamerassa on “Ammattilainen”-kuvaustila, jossa on mahdollisuus säätää valoitusaikaa, valoherkkyytä, tarkennusta ja muita kuvaamiseen liittyviä ominaisuuksia mielensä mukaan. Videokuvaa kameralla pystyy kuvaamaan jopa 4K UHD (3840*2160) -tarkkuudella ja hidastusvideoita se pystyy ottamaan 960 kuvan sekuntivauhdilla (fps). Tekniset ominaisuudet ovat jälleen huippuluokkaa, mutta mielenkiintoisimmat ominaisuudet kameraan tuo jälleen Huawein tekoäly. Mukana on esimerkiksi AI-väritila, joka kuvaa mustavalkoista kuvaa muuten, mutta jättää ihmiset värilliseksi. Heikkouksena tila toimii vain, kun kuvassa on yksi ihminen kerralla. Kameran arvostelussa kuvat kertovat paremmin kuin sanat, joten alla testijakson aikana otettuja kuvia.

Yhteenveto Puhelimen ensivaikutelma on tyylikäs ja jämäkkä, kuten tämän hintaisessa puhelimessa kuuluukin. Kamera on laadultaan älypuhelinten huippua ja kasvo- ja sormenjälkitunnistus toimii laitteessa saumattomasti. Laiteen suuri akku ja nopea lataus mukana tulevalla pikalaturilla on ainakin Applen laitteisiin verrattuna ylivoimainen ominaisuus puhelimen suurkuluttajalle. Huawei on onnistunut valmistamaan puhelimen, joka ei ulkonäöltään häviä lainkaan Applen ja Samsungin premium-malleille. Laitteen reunoille kaartuva näyttö saa sen tuntumaan kädessä todellisuutta ohuemmalta. Esimerkiksi todellisuudessa ohuempi iPhone X (0,77 cm) tuntuu Mate 20 Pron (0,80 cm) rinnalla paksummalta. Laitteen takakannen keskelle sijoitetusta neliöstä, jossa kamerat ja salama sijaitsevat voi olla montaa mieltä, mutta symmetriasta pitäville ratkaisu on tyylikäs. Kamera Mate 20 Prossa on markkinoiden huippuluokkaa jonka lisäksi kiinalaisyhtiö on onnistunut upottamaan tekoälyn sujuvaksi osaksi valokuvaamista. Erityisesti hämäräkuvauksessa kamera pääsee loistamaan. Sormen- ja kasvojentunnistus laitteessa tekee tehtävänsä, kunhan löytää itselleen sopivimman tavan hyödyntää tunnistimia. Tunnistimet toimivat nopeasti ja tarkasti, ettei niiden käyttöön tule kiinnitettyä huomiota, eli juuri niin kuin niiden on tarkoitus. Varauksetta Mate 20 Prota, ei kuitenkaan voi suositella. EMUI 9 on uusin Huawein Androidin päälle rakentama käyttöliittymä, joka löytyy muiden Huawei-puhelinten tapaan myös Mate 20 Prosta. Aikaisemmin mainittu eleiden epävarma toiminta ja muutenkin käyttöliittymän epäloogisuudet saavat välillä tuskastumaan puhelinta käyttäessä. Lisäksi yläreunasta esiin tuleva haku tuntuu välillä olevan tuskastuttavan hyödytön, niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin oikean sovelluksen hakemisessa. Lisäksi monelle tärkeä 3.5mm kuulokeliitäntä puuttuu, mutta se valitettavasti nykypäivän suuntaus kaikissa lippulaivamalleissa, joten siinä Mate 20 Pro ei eroa muista saman hintaluokan puhelimista. Plussat -Tyylikkyys

-Akunkesto. 4200 milliampeerin akusta riittää virtaa koko päiväksi ja hieman yli.

-Pikalataus. Pikalatauksella puhelimeen saa virtaa nopeasti koko päiväksi. akku täyttyy tyhjästä 70%:iin puolessa tunnissa, joka riittää koko päivän.

-Kamera. Varsinkin hämäräkuvauksessa Mate 20 Prolla saa loistavaa jälkeä. Huawei on onnistunut yhdistämään tekoälyn sujuvasti kameran käyttöön.

-Kasvojen tunnistus. Mate 20 Pron kasvojen tunnistus toimii nopeasti ja luotettavasti valaistuksesta riippumatta.

-Muotoilu. Laitteen reunoilta kaareva näyttö saa laitteen tuntumaan mukavan ohuelta.

-Viileys. Puhelin ei lämmennyt käytön aikana kertaakaan testijakson aikana niin kuumaksi, että siihen olisi kiinnittänyt huomiota. Ainoastaan ladatessa puhelinta 40 watin pikalaturilla ja pitämällä sitä patjan alla samalla lämmön nousua oli havaittavissa.

Miinukset -Elenavigointi. Ajatuksena elenavigointi on hyvä, mutta toteutus heikko. Liian usein saa yrittää kahdesti ennen kuin onnistuu.

-Näytön kirkkauden säätöväli. Suomen pimeissä syysilloissa näyttö tuntuu paikoitellen turhan kirkkaalta jopa pimeimmällä asetuksella.

-Kameran muotokuva-tila. Muuten kameran kanssa Huawei on onnistunut, mutta muotokuva-tilassa otetut kuvat ovat vain kömpelösti photoshopatun näköisiä.

-Kuulokeliitäntä jätetty nykypäivän trendin mukaisesti pois. Huawei Mate 20 Pro







Twiittaa





Keskustelut

Lisää keskusteluja