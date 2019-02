Arvostelussa: Honor 10 Lite – Kuinka hyvä älypuhelin voi olla 200 eurolla?

Arvostelussa Honor 10 Lite

Nykyisin älypuhelimista saa parhaimmillaan maksaa jo toista tuhatta euroa. Maailman suurimpiin valmistajiin lukeutuva Huawei on kuitenkin yksi valmistajista, joka pyrkii innovoimaan kovasti myös edullisempien älypuhelinten osalta, ja haastaa siten kallistuvien puhelinten trendiä. Yksi laitteista, jolla Huawein omana brändinä myytävä Honor pyrkii kuluttajien taskuihin pienemmällä rahalla on Honor 10 Lite. Loppuvuodesta esitelty malli maksaa nykyisin vain hieman yli 200 euroa (tarkista päivän hinta täältä). Honor 10 Lite tarjoaa kaksoiskameran takana, suuren näytön ja hintaan suhteutettuna hyvät speksit. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 9.0

Mitat:

154.8 x 73.6 x 8 mm

Paino:

162 g

Näyttö:

6,21” IPS LCD, 1080x2340 pikseliä, 19,5:9

Suoritin:

Hisilicon Kirin 710 (12 nm)

RAM:

3 Gt

Tallennustila:

64 Gt, SD-muistikorttipaikka, tuki 512 Gt

Kamerat:

Etukamera: 24 megapikseliä, tekoälykamera, Takakamera: 13 + 2 megapikseliä, f/1.8 aukko, AI-tekoälykamera

Yhteydet:

Wifi 802.11b/g/n, 2.4G, Bluetooth 4.2, NFC

SIM:

Nano-SIM

Akku:

3400 mAh

Muuta:

Micro-USB, 3,5mm kuulokeliitäntä, sormenjälkitunnistus Ensituntuma Pakkauksesta ilmestyy 6,21 tuuman LCD-näytöllä varustettu Honor 10 Lite, jonka runko on muovia. Siitä huolimatta puhelin tuntuu jämäkältä ja ensi vilkaisun perusteella se on myös tyylikäs. 6,21 tuuman näyttö on suojattu jo valmiiksi panssarilasilla ja pakkauksen mukana tulee läpinäkyvä muovinen suojakuori, joka tosin tuntuu keräävän sormenjälkiä, likaa sekä pölyä runsaasti. Ilman suojakuorta puhelin kerää jonkin verran sormenjälkiä takakanteen, mutta ei häiritsevässä määrin. Näyttö yltää laitteessa nykypäivän trendin mukaisesti reunasta reunaan. Etukameran myötä laitteessa on pieni pyöreä lovi yläreunassa. Yläreunan kaiutin on aivan laitteen yläreunassa, joten se ei näytön käyttöä häiritse. Liitäntöjen osalta puhelimesta löytyy 3,5 millin kuulokeliitäntä sekä pettymykseksi vain micro-USB-latausportti USB-C:n sijaan. SIM-telakka sijaitsee laitteen yläreunassa ja äänenvoimakkuus- ja näytönavauspainikeet laitteen oikealla sivustalla. Sormenjälkitunnistin on löytyy laitteen takaa. Näytön koosta voi olla montaa mieltä, mutta allekirjoittaneen käteen se on ensituntuman perusteella loistavan kokoinen. Tarpeeksi iso, jotta esimerkiksi Youtube-videoiden katseleminen on miellyttävää ja silti yhden käden käyttö onnistuu vaivatta.

Ulkonäkö ja muotoilu Honor 10 Litessä on 6,21 tuuman näyttö, joka peittää kokonaa laitteen etupuolen lukuuntottamatta pisaranmuotoista lovea, johon on upotettu 24 megapikselin etukamera. Laite miellyttää silmää ja muovipinnastaan huolimatta tuntuu jämäkältä. Honor 10 Liten takakannesta löytyy sormenjälkilukija sekä 13+2 megapikselin kaksoiskamera. Kamerat on aseteltu laitteen vasempaan reunaan pystykkäin ja salama löytyy niiden alta.

Takakannessa on yhdeksänkerroksinen rakenne, joka taittaa valoa tyylikkäästi. Testilaitteena on puhelimen musta versio, joka kerää sormenjälkiä, mutta ei häiritsevässä määrin. Kaiken kaikkiaan ulkonäöltään Honor 10 Lite on onnistunut ja pärjää vertailussa, jopa monelle lippulaivamallille. 6,21 tuuman LCD-näyttö vakuuttaa ainakin allekirjoittaneen. 19,5:9 kuvasuhteella ja 1080 x 2340 resoluutiolla varustettu näyttö kestää katselua kauemminkin ja jokaisesta kuvakulmasta. Sattuneesta syystä kesäisessä auringonpaisteessa näyttöä ei päästy testaamaan, mutta kirkkaana talvipäivänä näytön kirkkaus oli riittävä ja laite oli käyttökelpoinen.

Sormenjälki- ja kasvojentunnistus Honor 10 Litessä on sekä takakanteen upotettu sormenjälkitunnistus, kuin etukameralla toimiva kasvojentunnistus. Etukameralla toimivassa kasvojen tunnistamisessa on rajoitteensa ja riskinsä. Se ei ole läheskään niin luotettava tunnistusmenetelmä, kuin esimerkiksi sormenjälkiskanneri. Sen Honorkin myöntää, sillä kasvojentunnistusta päälle laittaessa käyttäjä hyväksyy riskit, että on mahdollista, että käyttäjää kovasti muistuttavat ihmiset tai objektit voivat avata laitteen lukituksen. Testin aikana kasvojentunnistusta ei pystytty ohittamaan, tosin eipä ollut 3D-skannattuja kasvojakaan. Paperille tulostetut eikä tietokoneen näytöltä näytetyt kasvot pystyneet lukitusta siis ohittamaan. Käytössä kasvojentunnistus toimii nopeasti ja luotettavasti. Tunnistus toimii myös hämärässä, paikoitellen jopa hämmentävän luotettavasti. Puutteitakin toki löytyy: Tunnistus ontuu ja useimmiten epäonnistuu, jos näyttöä ei osoita kasvoja kohti. Esimerkiksi puhelimen maatessa pöydällä lukituksen avaamiseksi kasvot ovat tuotava aina lähemmäs näyttöä. Sormenjälkitunnistin tekee työnsä moitteetta. Kertaakaan testin aikana sormi ei jäänyt tunnistamatta, jos tunnistimella vain oli oikea sormi. Tunnistin toimii myös saumattoman nopeasti: Sormen laskiessa tunnistimelle, näyttö avautuu alle puolessa sekunnissa (käsiaika).

EMUI 9 Honor 10 Lite tulee Android 9 Pie -käyttöjärjestelmällä, jossa on Honor- ja Huawei-puhelimista tuttu EMUI-käyttöliittymä. Puhelimessa on EMUI:n uusin versio eli 9. EMUI jakaa tunnetusti mielipiteitä vahvasti muokatulla Androidilla. EMUI 9:n ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi “Digitaalinen saldo”, jolla käyttäjä voi seurata puhelimen käyttöään, sekä tarvittaessa asettamaan rajoituksia aina sovelluskohtaisella tasolla asti. Lisäksi se mahdollistaa esimerkiksi vanhemmille rajoittamaan puhelimen käytön tietylle ajalle. Lisäksi EMUI 9:ssä on mahdollista luopua Androidin kolmesta navigointinäppäimestä ja siirtyä eleohjaukseen valikoissa navigoimiseen. EMUI:ssa eleohjaus ei ole yhtä onnistunut, kuin esimerkiksi iPhoneissa, joten allekirjoittanut on pysytellyt navigointinäppäimissä. Eleohjauksen ongelmana on se, että liikeet ja pyyhkäisyt vaativat luonnottoman pitkät vedot, sekä niiden pitää alkaa aivan näytön reunasta asti aina. Lisäksi EMUI:sta ei valitettavasti löydy ainakaan Honor 10 Litessä “dark modea”. “Silmäystävällinen tila” toki löytyy, joka vaihtaa näytön kellertävämmäksi iltaisin. Lisäksi väritilaa sekä -lämpötilaa saa asetuksista muutettua haluamakseen. Kuten todettua, EMUI jakaa mielipiteitä, mutta siihen tottuneille ja uusille Android-käyttäjille, varsinkin Applen ekosysteemistä saapuville, siitä löytyy paljon tuttua.

Akku Honor 10 Litessä on 3400 milliampeerin akku, joka täyttyy nykypäivän standardeilla tuskastuttavan hitaasti, sillä puhelin ei tue pikalatausta. Täyteen ladattuna akku on kestänyt allekirjoittaneen maltillisella käytöllä helposti kaksi päivää, joten esimerkiksi nuorelle puhelimen suurkuluttajalle virtaa riittää varmasti koko päivän ajaksi yhdellä latauksella. 10 Lite ei tue myöskään langatonta latausta, joten tässä suhteessa puhelin vastaa ominaisuuksiltaan hintaluokkaansa, ylimääräisiä herkkuja ei ole. Kamera Puhelimessa on poikkeuksellisesti panostettu enemmän etukameraan kuin takana sijaitsevaan. Etukamerana toimii 24 megapikselin f/2,0-aukolla, joka onkin varsin onnistunut tekele selfieiden ottamiseen. Takaa löytyy kaksoiskamera 13+2 megapikselin yhdistelmällä. Kameroiden jälki ei päätä huimaa. Kirkkaassa valossa selfieistä tulee ihan etukameralla julkaisukelpoisia, mutta hämärässä sekin joutuu vaikeuksiin. Vielä heikommin pärjää takakamera: Paikallaan pysyvistä kohteista saa otettu kuvia jos käsi on vakaa, mutta heti kohteen liikkuessa tai käden täristessä kameran jälki on suttua.

Huawein ja Honorin muiden puhelinten tapaan myös tässä puhelimessa tekoäly auttaa sen minkä kerkeää kuvien ottamisessa ja usein seurauksena on komeita kuvia, joiden värit ovat kuitenkin luonnottoman kirkkaat. Se tuleeko tekoälyn avustuksella tai ilman parempaa jälkeä jää katsojan arvioitavaksi. Joka tapauksessa puhelimella kuvatessa on hyvä ottaa kuva ilman tekoälyn apua ja sen kanssa ja vertailla kuvia jälkikäteen jos vain on mahdollista. Videota Honor 10 Litellä voi kuvata 60 fps:n ja 1080p -tarkkuudella. Puhelimen näytöltä kirkkaassa kuvattua videota on vielä miellyttävä katsella, mutta jos sen siirtää isommalle näytölle kameran rajallisuus iskee vasten kasvoja. Lisäksi automaattinen tarkennus tarkentaa välillä vähän mihin sattuu.

Yhteenveto Puhelimen oli ensivaikutelman perusteella jämäkkä ja tyylikäs ja sitä se on edelleen muutaman viikon käytön jälkeen. Pidemmässä käytössä tuli myös kiinnitettyä huomiota puhelimen keveyteen. Useampia puhelimia käsitellessä Honor 10 Lite on ainakin käsituntuman perusteella kevyt. Syy löytyy todennäköisesti muovirakenteesta, mutta tässä tapauksessa se oli positiivinen ominaisuus. Akun ja tunnistimien osalta puhelin pärjäsi hyvin. Kertaakaan testin aikana akku ei päässyt loppumaan kesken päivän. Useimmissa tapauksissa se kesti myös seuraavan, näissä tapauksissa käyttö oli toki maltillista. Sen suuremmin puhelinta ei testattu pakkasilla, mutta lämpötilan ollessa hieman nollan alapuolella puhelimen käytön kanssa ei ilmennyt mitään ongelmia. Akun varaus pysyi eikä yllättäviä sammumisia tapahtunut. Kameran osalta Honor 10 Lite ei saa puhtaita papereita. Kun kameralla pystyy käytännössä kuvaamaan vain paikallaan kirkkaassa valossa olevia kohteita, rajaa se ison osan kameran käyttötarkoituksesta pois. Jos älypuhelimeltaan ei kuitenkaan kuvausominaisuuksia kaipaa, ei Honor 10 Liten hankkimisessa ole suurempia esteitä. Plussat Ulkonäkö. Testissä ollut musta versio pärjää ulkonäkövertailussa tuplasti kalliimmillekkin puhelimille.

Takakamera. Kuten jo useasti todettu, laatu rajaa kuvaamista paljon.

Kaiutin. Kolo on alareunassa, mutta ääni kuulostaa hyvin matalalta ja kaikumaiselta. Kuulostaa tulevan syvältä puhelimen sisuksista.

Liitäntä. USB-C:tä kaivattaisiin jo.

Jähmeys. Satunnaiset hetkelliset jäätymiset ja sovellusten kaatumiset.

Lataus. Pikalatauksen puute.







