Skypen mobiilisovelluksiin tulossa mahdollisuus jakaa näyttö kaverille

Ruudunjako on näppärä tapa antaa esimerkiksi omille sukulaisille kädestä pitäen mikrotukea, kun mummulla tai sedällä menee sormi suuhun tietokoneen kanssa. Älypuhelimet aiheuttavat yhtälailla ongelmia senioreille, mutta Skypeltä on tulossa ratkaisu suvun mikrotukihenkilöiden arkeen.Skypen mobiilisovelluksiin on tulossa nimittäin mahdollisuus jakaa oman puhelimen näyttö videopuhelun aikana. Toisten ohjeistamisen lisäksi ominaisuus voi olla kätevä esimerkiksi PowerPoint-esitysten näyttämisessä. Ruutujako on tulossa niin iOS- kuin Android-sovelluksiin ja Skype Insider -testaajat voivat kokeilla sen toimintaa jo nyt.Ruutujaon saapumista iOS- ja Android-sovellusten vakaisiin versioihin voidaan nyt vain odottaa. Microsoft ei tällä haavaa anna mitään tarkkaa päivämäärää ominaisuuden julkaisemiselle.