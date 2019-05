Apple Watch -kellot huimassa tarjouksessa – Myynnissä jopa puolet halvemmalla

Jos olet haaveilluthankkimisesta, mutta useamman sadan euron upottaminen laitteeseen ei tunnu mitenkään erityisen houkuttelevalta, niin nyt voi olla hyvä hetki tarttua tarjoukseen.Compusatin verkkokaupassa nimittäin myydään kolmannen sukupolven Apple Watch -älykelloa (42 mm, Nike+- ja 4G-versio) puoleen hintaan. Space Grey -värisen kellon hinta on siis vain noin 148 euroa. Kelloja on kuitenkin tarjolla vain seitsemän kappaletta. Kyseistä kelloa saa myös Beestingiltä tavallista edullisempaan hintaan , 168 eurolla. Kellosta löytyy 4G-tuki sekä sisäinen GPS.Teräksisen ja milanolaisella rannekkeella varustettu Apple Watch Series 3 (4G-malli, 38 mm) on myös hyvässä alessa. Taulussa on 39 prosentin alennusprosentti , joten kello maksaa nyt 227 euroa.