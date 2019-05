Päivän diili: Samsung Galaxy S10e - Säästä 200 euroa!

Päivän diili

Samsung esitteli uusia Galaxy S10 -sarjan puhelimia helmikuussa. Yksi näistä puhelimista oli Samsung Galaxy S10e, jonka suositushinnaksi merkittiin 799€ suuruinen hintalappu. Puhelimien myynti alkoi Suomessa maaliskuun alussa. Nyt puhelinta myydään 599€ hinnalla , joka tekee siitä entistä mielenkiintoisemman vaihtoehdon. Tällä hetkellä monet uutta puhelinta kaipaavat harkitsevat OnePlus 7 Pron tai OnePlus 7 ostamista. OnePlus 7 Pron hinta on 749€ ja OnePlus 7 hinta on 549€ , kun taas Galaxy S10e normaalihinta on 799€.Samsung Galaxy S10e -puhelimeen on pakattu 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla. Samsungin näytöt ovat markkinoiden parhaimpia. Tästä puhelimesta löytyy 5,8 tuuman Infinity-O -näyttö, eli näytön yläreunassa on reikä etukameralle. Takaa löytyvät kaksi kameraa, kyljessä on sormenjälkilukija, 3.5 mm kuulokeliitäntää ei ole unohdettu ja laite on vedenkestävä IP68-luokituksen mukaisesti. Katso kaikki tekniset tiedot tästä Laite on parhaillaan alennuksessa useassa verkkokaupassa. Esimerkiksi Gigantilla tarjous kestää koko viikon eli su 26.5.2019 asti ja tarjous koskee kaikkia kolmea väriä (prism black, prism white ja prism green). Puhelimia kerrotaan olevan keskusvarastossa 100+ kappaletta.Lue myös: Kumpi kannattaa ostaa, Galaxy S10E vai iPhone XR?