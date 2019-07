Päivän diili: Samsung Galaxy S9, Lilac Purple, nyt 399 euroa

Päivän diili

Samsung Galaxy S9 julkaistiin helmikuussa 2018 ja se oli Samsungin lippulaivapuhelin. Vuoden 2019 lippulaivapuhelin on tietenkin Galaxy S10. Nyt tämän viime vuoden huippupuhelimen viimeisiä kappaleita myydään pois varastosta alennettuun hintaan. Samsung Galaxy S9 hinta 399 euroa . Puhelinta on myyty viime aikoina 499€ - 599€ hinnalla. Puhelin kävi erittäin hyvin kaupaksi 399 euron hinnalla, kun tarjoukset ilmestyivät maanantaina. Gigantilla oli 500 kappaleen erä, joka on jo loppunut. Tällä hetkellä DNA:lla puhelinta on saatavilla vain Lilac Purple -värissä.Lue Puhelinvertailun Samsung Galaxy S9 arvostelu . Samsung on julkaissut puhelimelle Android 9 päivityksen, joka tuo mukanaan Samsung One UI -käyttöliittymän.Saatavilla enää-värissä. Kirjoitushetkellä tuotetta on vielä hyvin saatavilla DNA Nettikaupassa.Lue myös: