Päivän diili: Nokia 4.2 nyt vain 149 euroa - säästä 50€

on julkaissut kohtuullisen tiuhaan tahtiin puhelimia. Yksi näistä uutuuksista on toukokuussa myyntiin tullut Nokia 4.2, jonka hinnaksi laitettiin 199 euroa. Nokia 4.2 hinta nyt 149 euroa . Normaalisti Nokia 4.2 hinta on 199 euroa, joten säästöä tulee 50 euroa. Aiemmin tätä puhelinta on saanut halvimmillaan 179 eurolla. Nokia 4.2 on Android One -puhelin, joten se tulee saamaan vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä 3 vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Tämä on erinomainen asia, jos tarkoituksena on käyttää puhelinta pidemmän aikaa.Nokia 4.2 sisältää 5,71" HD+ -näytön, jossa on pieni lovi 8 megapikselin etukameraa varten. Puhelimeen on pakattu 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla, 3 gigatavua keskusmuistia ja Snapdragon 439 -piiri. Takana sijaitsevat 13 + 2 Mpx kaksoiskamera sekä sormenjälkitunnistin. Puhelimen etu- ja takapuoli on lasia. Akun koko on 3000 mAh, josta riittää hyvin virtaa päivän tarpeisiin.Tämä Nokia 4.2 tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa su 28.7. asti. Värivaihtoehtoina ovat musta ja vaaleanpunainen, joiden molempien saatavuus on hyvä. Gigantilla on tällä hetkellä myösSamaan aikaan tarjouksessa on myös Nokia 5.1 Plus 149 euron hinnalla , joka on varustettu pitkälti hyvin samanlaisilla teknisillä ominaisuuksilla kuin Nokia 4.2.Tarjouksessa on myös Samsung Galaxy S10e, jota saa nyt useista verkkokaupoista 649 eurolla