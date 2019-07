Päivän diili: Nokia 2.2, Galaxy A10 ja Huawei Y6 2019 puhelimet nyt 99 eurolla

Päivän diili

Edullinen puhelin voi olla hyvä valinta esimerkiksi ensimmäiseksi puhelimeksi lapselle tai ihan vain varapuhelimeksi mökille. Edullisella älypuhelimella onnistuu viestien lähettäminen ja soittaminen WhatsAppilla, netin selaaminen ja videoiden katselu. Tehot eivät kuitenkaan riitä kaikista vaativimpien pelien pelaamiseen.Telialla on käynnissä Luurinmetsästyspäivät, josta löytyy tarjouksesta muun muassa nämä kolme edullista puhelinta. Nokia 2.2 on Android One -puhelin, joten puhelin tulee samaan vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Nokia 2.2 tuli myyntiin Suomessa heinäkuun alussa.Tässä edullisessa Nokian puhelimessa on 5.71" HD+ -näyttö, 2 gigatavua keskusmuistia, 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla. Luurissa ei ole sormenjälkilukijaa, mutta lukituksen avaus onnistuu kasvojentunnistuksella. Laitteen 5 megapikselin kamera on upotettu pieneen näyttöloveen. Takaa löytyy 13 megapikselin kamera ja LED-salama.Tämä edullisen Samsung-puhelin löytyy yleensä alennuksesta 129 eurolla hinnalla, mutta nyt sitä saa ensimmäistä kertaa alle 100 eurolla.Tässä luurissa HD+ -näytöllä on kokoa 6.2" ja sisältää myös pienen näyttöloven etukameraa varten. Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua ja myös muistikorttipaikka löytyy. Keskusmuistia on 2 gigatavua. Takana on 13 megapikselin kamera. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie + Samsung One UI -käyttöliittymä. Samsung Galaxy A10 myös saamassa seuraajan Huawein tilanne on viime aikoina taas parantunut, kun Huawein panna poistettiin Myös tämä puhelin sisältää HD+ -näytön, jolla on kokoa 6.1". Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua, jonka lisäksi löytyy muistikorttipaikka. Keskusmuistia on 2 gigatavua. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 Pie, jonka päällä toimii Huawein oma käyttöliittymä. Takana on 13 megapikselin kamera ja edessä on 8 megapikselin kamera.Telian tarjoukset ovat voimassa 11.8 asti. Laitteiden määrästä ei ole tietoa, mutta kaikkia on tällä hetkellä varastossa.