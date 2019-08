Päivän diili: Sony Xperia 1 ja Samsung Galaxy S10 ovat tarjouksessa - säästä 150€ ja 250€

Päivän diili

Tällä viikolla tarjouksessa on kaksi varsin tehokasta puhelinta. Molemmat valmistajat julkaisivat omat huippupuhelimensa alkuvuodesta. Samsungin luuri on jo aiemmin nähty tarjouksessa 699 euron hinnalla ja Sonyn puhelin on aiemmin ollut tarjouksessa 849 euron hinnalla. Sony Xperia 1 hinta on nyt 799 euroa . Normaalisti puhelinta myydään 949 eurolla. Hintaopas hintavertailupalvelun tietojen mukaan 799 euroa on alin hinta, jolla Xperia 1 puhelinta on myyty. Sony Xperia 1 käytetään 21:9 -kuvasuhteen 6,5" -näyttöä, jonka resoluutio on 1644 x 3840 pikseliä. Näytön puolesta puhelin sopii esimerkiksi elokuvien katseluun tai kahden sovelluksen samanaikaiseen käyttöön. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla. Keskusmuistia on 6 gigatavua ja sisällä sykkii tehokas Snapdragon 855 -suoritin.Sonyn puhelin sisältää 3300 mAh akun, joka on hieman pieni tämän kokoisessa laitteessa. Akusta riittää virtaa yhden päivän käyttöä varten ja täyteen sen saa USB-C -liitännän kautta tapahtuvalla latauksella. Puhelimen takaa löytyy kolme kappaletta kameroita. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie. Samsung Galaxy S10 hinta nyt 699 euroa . Normaalisti puhelimen hinta on 949 euroa. Galaxy S10 oli toukokuun lopulla myös tarjouksessa 699 eurolla ja nyt sitä saa taas tällä hinnalla.Samsung tunnetaan erityisesti hyvistä näytöistä . Galaxy S10 AMOLED -paneelilla on kokoa 6,1" ja sen resoluutio on QHD+ -tasoa. Näytön yläkulmassa on pieni "reikä" puhelimen etukameraa varten ja näytön alta löytyy sormenjälkilukija. Takana kameroita on kolme kappaletta.Galaxy S10 sisältää 8 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota saa lisättyä muistikortilla. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie, jonka päällä toimii Samsung One UI -käyttöliittymä. Galaxy S10 sisältää hieman isomman akun kuin Xperia 1 eli Samsungin laitteessa on 3400 mAh akku.Sony Xperia 1 tarjous löytyy Gigantilta sekä DNA:lta. Gigantilla mustaa ja harmaata mallia on hyvin saatavilla, mutta valkoisen kohdalla on vain muutama kappale jäljellä varastossa. DNA:n verkkokaupassa taas valkoista on hyvin saatavilla, mutta harmaa ja musta ovat melkein loppu. Tarjous on voimassa su 11.8. asti.Samsung Galaxy S10 taas löytyy useammasta paikasta alennetulla hinnalla ja saatavuus on yleisesti hyvällä tasolla.Lue myös: