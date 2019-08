Päivän diili: Nokia 3.1 Plus 32 GB nyt 129 euroa

Päivän diili

HMD Globalilta löytyy monia edullisia Nokia-puhelimia.tarjoaa 129 eurolla muun muassa sormenjälkilukijan, Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän ja 6" HD+ -näytön. Nokia 3.1 Plus hinta nyt 129 euroa . Viime aikoina puhelinta on myyty 149 eurolla, joten siihen nähden tämä ei ole suurin tarjous. Tämä on kuitenkin hyvä vaihtoehto, jos olet etsimässä edullista puhelinta.Nokia 3.1 Plus tuli myyntiin Suomessa maaliskuussa 2019. Puhelin kuuluu Android One -ohjelmaan, joten se saa vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden päivityksiä tietoturvaan. Puhelimessa on siis tällä hetkellä Android 9 -käyttöjärjestelmä.HD+ -näytöllä on kokoa 6". Takaa löytyy kaksi kameraa sekä sormenjälkitunnistin. Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Helio P22 -piiri, keskusmuistia on 3 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua. Puhelimessa on muistikorttipaikka. Akun kapasiteetti on 3500 mAh.Puhelimessa on 3.5 mm kuulokeliitin ja micro-USB -portti.Tarjous löytyy Gigantilta ja on voimassa su 11.8. asti. Puhelimelle saa myös ilmaisen toimituksen.Katso myös: