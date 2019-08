Päivän diili: Sony Xperia 10 nyt 222 euroa - säästä 77 euroa

Päivän diili

Sonylla ei ole mennyt kovin vahvasti mobiilipuolella viime aikoina. Tästä syystä Sony yrittää erottua puhelimien kohdalla näytöillä. Sony käyttää uusissa puhelimissa 21:9 -kuvasuhteen näyttöjä. Sony Xperia 10 nyt 222 euroa . Tämä on alin hinta, jolla puhelinta on myyty tähän mennessä. Tällä hinnalla Sony Xperia kilpailee muun muassa Galaxy A40 :n ja Honor 20 Liten kanssa.Sony Xperia 10 näytön kuvasuhde on 21:9 eli se sopii elokuvien katseluun ja kahden sovelluksen samanaikaiseen käyttöön paremmin kuin muut puhelimet. Näytön koko on 6 tuumaa Full HD+ resoluutiolla, mutta näytön koosta huolimatta Xperia 10 leveys on alle 7 cm ja siten puhelin on niin sanotusti pieni älypuhelin Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 630 -piiri, käyttömuistia on 3 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua. Akun kapasiteetti on 2870 mAh, josta riittää virtaa päivän tarpeisiin. Takana sijaitsevat kaksi kameraa, jotka ovat hyvällä tasolla tällä hinnalla. Sormenjälkilukija on laitteen kyljessä. Käyttöjärjestelmänä on Android 9 pienillä Sonyn lisäyksillä varustettuna.Myös Sony Xperia 1 on tarjouksessa 799 euron hinnalla . Se tarjoaa muun muassa tehokkaan Snapdragon 855 -piirin.Tarjous löytyy Gigantilta ja on voimassa 18.8. asti.