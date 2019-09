Päivän diili: OnePlus 6T (6/128) hinta nyt 399 euroa DNA:lla - säästä 150 euroa

Päivän diili

OnePlus julkaisi OnePlus 7 ja 7 Pro toukokuussa ja uusia puhelimia odotetaan jo. Tulevasta OnePlus 7T on jo vuotanut tietoja julkisuuteen . Ennen uuden puhelimen julkaisua vanhemmista puhelimista löytyy tarjouksia, kuten nyt OnePlus 6T:n kohdalla. OnePlus 6T julkaistiin lokakuun lopussa 2018 ja se päätyi myös Puhelinvertailun arvosteluun OnePlus 6T hinta 399 euroa DNA:lla . Tarjous kuuluu DNA:n Pinkit Päivät -kampanjaan, joka on voimassa tämän viikon. Tämä OnePlus 6T tarjous on kuitenkin voimassa vain tänään (10.9.2019).Puhelimessa on 6,41" Full HD+ AMOLED -näyttö, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 6 gigatavua keskusmuistia, Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri ja 3700 mAh akku. Kameroiden osalta tarjolla on 16 + 20 megapikselin kamerajärjestelmä.Kaikki tärkeimmät tiedot puhelimesta saa OnePlus 6T arvostelusta . DNA:lla on myös tarjouksessa OnePlus 6T, joka on varustettu 8 gigatavun keskusmuistilla. Sen hinta on 449 euroa Tarjous löytyy DNA:lta. Tarjous on voimassa vain tänään. Saatavuus on hyvä.Muita tarjouksia: