Päivän diili: Honor 8X puhelin nyt 149 euroa - säästä 50€

Päivän diili

DNA:lla on tällä viikolla käynnissä Pinkit Päivät -kampanja, jossa on tarjolla useita hyviä tarjouksia puhelimista. Aiemmin toimme esille tarjoukset Samsung Galaxy A20e ja OnePlus 6T -puhelimista. Nyt tarjouksessa on Honor 8X. Honor 8X nyt 149 euroa DNA:n verkkokaupassa . Honor 8X julkaistiin jo lähes vuosi sitten 299 euron hinnalla.Huawein ja Honorin tilannetta on jo hyvän aikaa vaivannut Yhdysvaltojen mustalle listalle joutuminen, joka on vähentänyt puhelimien myyntiä ja niiden tulevaisuuden näkymiä. Honor 8X:n kohdalla tilanne näyttää kuitenkin hyvältä, sillä puhelin on ilmeisesti saamassa päivityksen uusimpaan Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon.Honor 8X tarjoaa 6,5 tuuman Full HD+ -resoluution näytön, josta löytyy lovi etukameraa varten. Takaa löytyvät 20+2 MP:n kamerat. Suorituskyvystä on vastaamassa Kirin 710 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia ja tallennustilaa on 64 gigatavua, jota saa laajennettua muistikortilla. Laitteessa on myös sormenjälkilukija sekä 3.5 mm kuulokeliitin.Lisätietoa laitteesta saa Honorin tuotesivulta Tarjous löytyy DNA:lta ja se on voimassa vain tänään (12.9.2019). Saatavuus on hyvällä tasolla.