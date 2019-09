Arvostelussa OnePlus 7 Pro - Miten huippupuhelin pärjäsi pitkässä testissä?

Arvostelu: OnePlus 7 Pro

OnePlus on keikkunut Suomen myydyimpien puhelinten kärkisijoilla jo useamman vuoden ajan - ja syystä. Yhtiö on onnistunut tuomaan loistavilla ominaisuuksilla varustettuja puhelimia markkinoille, jotka ovat olleet kuitenkin erittäin kilpailukykyisiä hinnaltaan. Keväällä 2019 OnePlus repäisi ensimmäistä kertaa selkeän pesäeron aiempaan formaattiinsa ja julkisti jatkumon aiemmille puhelimilleen OnePlus 7:n muodossa, mutta myös astetta kalliimman mallin, OnePlus 7 Pron. OnePlus 7 Pro asettuu sekä hintansa että ominaisuuksiensa puolesta kisaamaan suoraan markkinoiden aivan huippumallien kanssa, kun taas aiemmin OnePlus on keskittynyt tarjoamaan huippumalleista löytyviä ominaisuuksia, mutta aina jostain hieman karsien (ja tuota puolta OnePlussan "perusmalli" eli OnePlus 7 jatkaa). Saimme toukokuussa 2019 testiin OnePlussan huippumallin, OnePlus 7 Pro:n, joka haluaa tosissaan haastaa ne kaikkein kalleimmatkin puhelimet, jokaisella osa-alueella. Päätimme ottaa puhelimen pidempään käyttötestiin, jossa selvittäisimme miten täysin uusi aluevaltaus OnePlussalta oikein pärjää kisassa muiden merkkien huippumalleja vastaan. OnePlus 7 Pron hinta oli julkistushetkellä 749 euroa, mutta näin syyskuuhun 2019 tultaessa, ovat hinnat laskeneet hieman ja halvinta 7 Pro -mallia saa nyt 699 eurolla (tarkista tämän hetken halvin hinta täältä). Selkeästi premium-luokan hinnoittelu siis. Tekniset tiedot Mitat:

162,6 x 75,9 x 8,8 mm

Paino:

206 g

Näyttö:

6,67" 1440 x 3120, Gorilla Glass 5, 19,5:9 -kuvasuhde, 90 Hz virkistystaajuus, HDR10+

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä 8-ytimen Snapdragon 855, grafiikkapiirinä Adreno 640

Muisti:

6 / 8 / 12 gigatavua RAM-muistia; 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Kamerat:

Sony IMX 586 48 megapikselin (f/1.6 / OIS) pääkamera, 16 megapikselin laajakulmakamera (f/2.2), 8 megapikselin telelinssikamera (f/2.4), 16 megapikselin etukamera (f/2.0)

Akku:

4000 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 9.0 Pie (OxygenOS), syyskuusta 2019 alkaen Android 10

Muuta:

Dual-SIM / OnePlus Warp Charge -pikalataus (30W)

Liitännät:

USB-C / USB 2.0 (ei 3,5 mm kuulokeliitäntää)

Hinta:

256 GB / 8 GB: tarkista täältä

128 GB / 6 GB: tarkista täältä

256 GB / 12 GB: tarkista täältä Ulkonäkö ja rakenne Saimme testiin OnePlus 7 Pron Mirror Gray -värivaihtoehdon, joka on myös takaosaltaan täysin lasisella rakenteella varustettu. OnePlus 7 Pro on käsituntumaltaan laadukkaimman ja tukevimman oloinen OnePlussan puhelin, jota olemme testanneet. Lasinen rakenne yhdistettynä jämäkkään viimeistelyyn tekee varsin lähtemättömän vaikutuksen jo ensikosketuksella.

Käteen ottamisen jälkeen katseen vangitsee aivan ensimmäisenä valtava, koko etupuolen peittävä näyttö, joka kaareutuu reunoille, tehden siitä käytännössä täysin reunattoman. Samalla muotoilu tekee näytöstä vieläkin suuremman vaikutelman kuin mitä se on, johtuen juurikin siitä, että reunuksia ei ole lainkaan. Kun puhelimen näyttöä hetken ihmettelee, kiinnittyy myös huomio siihen, että näyttö todellakin peittää koko etualan.. Eli missä on etukamera?!

Tämä onkin OnePlus 7 Pron kenties kiistellyin ominaisuus, eli kamera on sijoitettu esiinponnahtavan mekanismin taakse, josta etukamera nousee esiin ainoastaan kun sitä tarvitaan. Epäilimme mekanismin kestävyyttä ja käytettävyyttä testijakson alussa vahvasti, joten annoimme testille siksikin pidemmän aikaa, jotta mahdolliset ongelmat saataisiin selville.

Rakenteessa toistuvat muutoin jo tutuksi tulleet OnePlussan ratkaisut: puhelimen oikealta sivulta löytyy kolmitoiminen liukusäädin, jolla puhelin saadaan kytkettyä äänettömälle tai älä häiritse -tilaan sekä erillinen virtapainike. Vasemmalta sivulta taas löytyvät fyysiset äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitetut painikkeet.

3,5mm kuulokeliitäntää kaipaaville juna on tainnut jo mennä, sillä jo OnePlus 6T:ssä aloitettu trendi jatkuu: OnePlus 7 Prossakaan ei ole enää erillistä kuulokeliitäntää. Lataus ja langallinen tiedonsiirto tapahtuvat alareunasta löytyvällä USB-C -liitännällä.

Takaosaa hallitsee kolmen kameran pystysuuntainen alue, jossa on kolmen kamerasensorin lisäksi myös kaksois-LED-salamavalo. Näyttö OnePlus 7 Pron selkeä irtiotto "perusmalliin" OnePlus 7:aan, on juurikin sen näyttö. Sen lisäksi, että näyttö peittää koko puhelimen etualan, on myös sen ominaisuuksiin panostettu: 3120 x 1440 -resoluutio yhdistettynä huikeaan 90 Hz virkistystaajuuteen sekä HDR-väreihin tekee AMOLED-näytöstä kaikin puolin katseenvangitsijan. Kuvasuhteena on 19,5:9 joka tekee näytöstä erittäin "pitkultaisen", monen muun huippupuhelimen tapaan.

Näytön kirkkaus riitti helposti myös kesän kaikkein aurinkoisimpinakin päivinä ja myös väritoisto oli kohdallaan. Testien mukaankin OnePlus 7 Pron näyttö on aivan ehdotonta kärkeä vuonna 2019.

Reunoille kaartuva näyttö kätkee myös taaksensa jo OnePlus 6T:stä tutun, näyttölasin alle piilotetun sormenjälkilukijan. 90Hz virkistystaajuus puhelimen näytöllä aiheuttaa ensireaktiona hyvinkin kummallisia tuntemuksia - se on upea, sulava ja hieno, mutta joissain peleissä tuntui, että näyttö on "liiankin" sulava, jos näin voi edes sanoa. Ominaisuuteen tottui, pienestä alun ihmettelystä huolimatta ja se teki mm. verkkoselaimen käytön ja monet pelit todella paljon miellyttävämmiksi käytettävyydeltään. 90 Hz virkistystaajuutta ei vielä 2019 syksylläkään tueta laajalti, mutta niissä sovelluksissa jotka osaavat korkeammasta virkistystaajuudesta ottaa kaiken irti, eron huomaa välittömästi. Myös heille, joita korkeampi virkistystaajuus häiritsee, löytyy valikoista asetus, jolla virkistystaajuudeksi voidaan lukita perinteisempi 60 Hz. Pääkamera OnePlus 7 Prossa on näytön ohella pistetty iso määrä paukkuja myös siihen, että kameroista saataisiin kilpailukykyisiä muiden, huippupuhelinten hintaluokkaan kuuluvien mallien kanssa. Tässä onkin onnistuttu kohtuullisen hyvin.

Takaosan kamerarypäs sisältää siis kolme kamerasensoria. Pääkamerana toimii Sonyn IMX586 -kennoon pohjautuva, 48 megapikselin sensori, jossa on f/1.6 aukko, ½" kennolla, optisella ja digitaalisella kuvanvakaimella. Muut kamerat tuovat kameravalikoimaan mukaan lisää polttovälejä: 16 megapikselin laajakulmakamera mahdollistaa 117 asteen näkökentän ja on varustettu suht hyvällä f/2.2 aukolla. Kolmantena paketin viimeistelee 3x optiseen zoomiin pystyvä telekamera, Telekameran sensori pystyy 8 megapikselin otoksiin ja käyttää f/2.4 aukkoa. Tässäkin kamerassa voidaan käyttää optista kuvanvakainta. Käytännössä heille, joita kameroiden tekniikka ei niinkään kiinnosta, on kameroiden valinnasta tehty äärimmäisen helppoa. OnePlussan omassa kamerasovelluksessa on jatkuvasti näkyvissä pienet symbolit, joilla kuvaa voi "zoomata ulos" ja "zoomata sisään". Symboleita klikkaamalla vaihdetaan siis lennosta laajakulma-, pää- ja telekameran välillä. Luonnollisesti myös sormilla tehtävä ns. pinch-zoom onnistuu sekin, mutta pikavalinnoilla taataan se, että mukaan ei tule lainkaan digitaalista zoomausta, vaan optiikka huolehtii oikeasta polttovälistä. OnePlussaan sateli vajaan 4 kuukautta kestäneen testimme aikana päivityksiä varsin kiitettävällä tahdilla ja useat näistä päivityksistä kohdistuivat juurikin kameraominaisuuksien parannuksiin. Tämä näkyikin siinä, että testin loppupuolella OnePlussan pääkamera oli erittäin luotettava kumppani - kuvat olivat pääsääntöisesti aina, olosuhteisiin nähden, hyviä. Aivan huipputasolle OnePlus ei kuitenkaan vielä OnePlus 7 Pronkaan kanssa pääse kiipeämään, vaan sekä Samsungin että Huawein huippumallit jättävät sen kuvanlaadussa taakseen, varsinkin vaikeimmissa olosuhteissa. Myös laajakuvakamera, päivityksistä huolimatta, jätti ikävän paljon toivomisen varaa kuvanlaadun osalta. OnePlussan ehdottomaksi valtiksi voidaan laskea myös se, että pääkamera ei oletuasetuksillakaan korosta kuvien värimaailmaa tarpeettomasti, vaan värit pysyvät ilahduttavan luonnollisina. Videokuvauksessa OnePlussan pääkamera tukee 4K-videon kuvausta 60fps nopeudella, automaattitarkennuksen ja optisen kuvanvakaukden kera. Pääkameran tuottama video onkin hyvissä valaistusolosuhteissa erittäin laadukasta. Himmeämmissä olosuhteissa videoon alkaa kertymään enemmän kohinaa. OnePlussan kamerasovellus itsessään ei ole kokenut suuria muutoksia sitten edellisten mallien: se on hyvä ja helppo. Ja heille, ketkä haluavat repiä enemmän irti kamerasta, on tarjolla Pro-tila, jossa päästään säätämään ISO-arvoja ja muita kuvaukseen vaikuttavia tekijöitä. Kuvat voi myös tallettaa raakamuotoisina RAW-kuvina, jolloin kuvien jälkikäsittelyn voi tehdä vaikkapa tietokoneella. "Tosi hyvää" kamerapuhelinta etsivälle, OnePlus 7 Pro on erittäin suositeltava ostos. Ei markkinoiden paras, mutta erittäin hyvä. Esimerkkikuvia

Erikoinen etukamera - kestääkö se? Huikean näytön lisäksi toinen OnePlus 7 Pron erikoisuus on yksi markkinoiden ensimmäisistä "pop-up -kameroista" eli etukamerasta, joka ponnahtaa esiin sitä tarvittaessa.

Käytännössä aina, kun kamerasovelluksessa vaihdetaan käytettäväksi kameraksi puhelimen etukamera, kuuluu pieni surina ja esiin ponnahtaa puhelimen yläreunasta neliönmuotoinen pieni uloke, jossa etukamera pitää majaansa. Jos käytössä on puhelimen kasvojentunnistus, etukamera surahtaa esiin myös aina puhelinta avattaessa sivusta löytyvän virtapainikkeen avulla, joka aktivoi kasvojentunnistuksen. Kameran esiin nouseminen kuulostaa hitaalta prosessilta, mutta sitä se itse asiassa ole, vaan kamera surahtaa kokonaisuudessaan esiin todella nopeasti, valmistajan mukaan alle 0,7 sekunnissa. Kuitenkin yksi kysymys heräsi väistämättä esiin kameran mekanismin esittelyssä: kestääkö se? OnePlus itse lupaa, että kameramekanismin pitäisi kestää vähintään 300 000 nostokertaa eli vaikkapa 100 kertaa päivässä kasvojentunnistuksella avattaessa noin 3 000 vuorokauden verran eli siis reilut 8 vuotta. Mutta huolemme olikin enemmän siinä, kertyykö mekanismin väliin vaikkapa likaa tai pölyä, joka jumittaa mekanismin ajan kanssa. Tässä tarpeen tulikin kuukausia kestänyt arkielämän käyttötestimme ja siitä saadut havainnot. Lopputulema on, että etukameran mekanismin väliin ei kerry likaa tai pölyä, joka estäisi sen toimintaa. Puhelin siis roikkui takin, farkkujen tai shortsien taskussa kaiken taskunöyhdän keskellä kuukausien ajan, joten ainakin oma kokemuksemme on kestävyyden puolella. Etukamera ei myöskään nouse esiin, jos puhelin tunnistaa olevansa taskussa - tai se havaitsee jonkin estävän kameran esiin nousua. Eli taskussa vahingossa tapahtuvat virtanäppäimen painallukset eivät avaa kameraa esiin - riski olisi tuolloin, että suhteellisen ohut kameraelementti voisi napsahtaa vääntyessään rikki. Etukamera itsessään tarjoaa 16 megapikselin tarkkuutta ja f/2.0 aukkoa sekä digitaalista kuvanvakautusta. Laatu on selfie-kameraksi selkeästi keskivertoa parempaa, muttei yllä lähellekään parhaiden, nimenomaan selfie-kameroiksi markkinoitujen laitteiden tasolle. Some-jakoihin laatu riittää kuitenkin mainiosti ja kohinaa esiintyy vasta valaistuksen muuttuessa selkeästi hämärämmäksi. Suorituskyky Kuten aina, OnePlus on panostanut puhelimessaan etenkin sen suorituskykyyn. Tämä näkyy nytkin, oikeastaan kaikessa. Puhelimen järjestelmäpiirinä raksuttaa Snapdragon 855, johon lähes kaikki vuoden 2019 huippupuhelimet ovat tukeutuneet. Piiri tikittää 2,84 GHz kellotaajudella ja kaverikseen se on saanut Adreno 640 -grafiikkasuorittimen. Käyttömuistin suhteen on myös annettu hyvää ja isolla kauhalla: testimallissa käyttömuistia on muhkeat 8 gigatavua ja se on toteutet<<<< alla kaksikanavaisella UFS 3.0 -tekniikalla. OnePlus 7 Prosta on tarjolla myös 6 gigatavun ja huikealla 12 gigatavun käyttömuistilla varustetut versiot, mutta testimme koski nimenomaan 8 gigatavun versiota. Tälläkin raudalla OnePlus 7 Pro on huikean miellyttävä käytettävä. Kun nopean suorituskyvyn yhdistää näytön 90 Hz virkistystaajuuteen, on käsissä puhelin, jota on todella mukava käyttää, niissä raskaimmissakin sovelluksissa ja peleissä.

Myös AnTuTun elokuun 2019 listaus todistaa samaa: OnePlus 7 Pro keikkuu mukavasti kaikkien testattujen puhelinten kärkisijoilla, sijalla 3. Käytännön elämässä puhelimen suorituskyvyn suhteen ei jää mitään toivottavaa, vaan se sopii niin pelaajalle kuin tehokäyttäjällekin. Akkukesto ja lataus Akku on OnePlus 7 Prossa kasvanut nykäyksen, niin aiempiin OnePlussiin kuin sisarmalliinsa OnePlus 7:aankin verrattuna. Nyt akkua on paketoitu laitteeseen muhkeahkot 4000 mAh.

Mukana toimitetaan myös OnePlussan uusiutunut pikalaturi, Warp Charge 30, joka nimensä mukaisesti työntää puhelimeen hurjat 30 wattia huipputeholla ladattaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että täysin tyhjän akun saa ladattua puolilleen reilussa 20 minuutissa. Laturi on myös kasvanut fyysisesti aiempiin, jo silloin varsin isoihin, OnePlussan latureihin verrattuna. Pienempi käsilaukku alkaa täyttymään varsin nopeasti, jos mukaan päättää pakata puhelimen lisäksi myös laturin. Akkua OnePlus 7 Pro kuitenkin syö varsin säästelemättä, ellei sitä erikseen asetuksista rajoita. 90 Hz näyttötilalla ja lähes kirkkainta näyttöasetusta käytettäessä havaitsimme, että akkua pitää ladata viimeistään loppuillasta lisää, jos ruutuaikaa kertyy päivän mittaan yli 3 tuntia. Luonnollisesti raskaimpien pelien pelailu kuluttaa akkua nopeammin - ja taas virransäästöä ja näytön kirkkautta säätämällä voidaan akun kulutusta rajoittaa merkittävästikin. Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, että vaikka akku onkin iso, kuluttaa OnePlus 7 Pro sitä myös varsin reippaasti. Todella nopea Warp Charge -laturi auttaa tässä valtavasti, mutta laturin on silti syytä kulkea mukana, jos kotoa lähtee aamulla, käyttää puhelinta paljon päivän mittaan ja on tarkoitus saapua takaisin kotiin vasta yömyöhään. Sormenjälkilukija Yksi suuria muutoksia OnePlus 6T julkaisussa oli sormenjälkilukijan sijoittaminen näytön sisään, siten, että sormenjälki luetaan suoraan näytön läpi. OnePlus 6T -arvostelussamme kritisoimme toteutusta varsin rankasti sen ongelmien vuoksi. OnePlus on selkeästi kuunnellut kritiikkiä tarkalla korvalla ja 7 Prossa ongelmat on käytännössä ratkaistu kokonaan - etenkin kesän mittaan julkaistujen päivitysten jälkeen. Sormenjälkilukija on edelleen näyttöön integroituna, mutta se toimii nyt erittäin tarkasti ja nopeasti. Ongelmana on tietysti edelleen se, että puhelinta pitää liikauttaa, jotta lukija aktivoituisi, eli pelkkä sormen laittaminen näytölle ei riitä lukijan aktivoimiseksi. Tässä mielessä fyysinen, erillinen sormenjälkilukija on tietyissä tilanteissa edelleen marginaalisesti nopeampi tapa toteuttaa sormenjäljen lukeminen. Mutta kaiken kaikkiaan, ratkaisu nykymuodossaan toimii ja ongelmat, jotka OnePlus 6T:ssä turhauttivat, on saatu korjattua erittäin kiitettävästi. Kasvojentunnistus OnePlussan kasvojentunnistus on ollut jo useamman laitesukupolven ajan käytännössä salamannopeaa. OnePlus 7 Prossa tähän on tullut muutos, kun etukamera nousee erikseen esiin. Tämä lisää väistämättä kasvojentunnistuksen aktivoitumiseen viivettä. Viive ei ole pitkä, mutta jos on tottunut välittömästi aukeavaan laitteeseen, se muuttuu pian varsin ärsyttäväksi. Myös pieni surina, joka syntyy etukameran noustessa esiin, on ensimmäisten viikkojen ajan sympaattinen, mutta pimeässä, hiljaisessa talossa puhelinta nopeasti avattaessa, surina alkaa sekin ottamaan hieman aivoon pidemmän päälle. Kasvojentunnistus on siis edelleen todella, todella nopea ja erittäin tarkka. OnePlus 7 Prossa vain etukameran esiin aukeaminen tuo siihen pientä viivettä - ja ääntä - mukaan, jota muissa yhtiön malleissa ei ole ollut. Toki, vastapainoksi ollaan päästy eroon etukameran lovesta. Valintoja, joista en osaa sanoa kumpi on parempi vaihtoehto. Ongelmat pitkässä käytössä Kuten todettua, teimme tällä kertaa testin pitkän kaavan kautta ja käytimme OnePlus 7 Prota ainoana kännykkänä usean kuukauden ajan. Tuona aikana puhelimesta ei ilmennyt mitään merkittäviä ongelmia ja moni pelätty ongelma todistettiin vääräksi. Yksi huomattava seikka puhelimessa oli sen varsin merkittävä painon nousu - reilu 10% enemmän painoa verrattuna sisarmalliinsa OnePlus 7:aan tai edellisen sukupolven OnePlus 6T:hen. Asia häiritsi omassa käytössä hieman, vaikka puhelin toki ei merkittävästi painava 206 gramman painollaan olekaan. Mikään markkinoiden kevein huippupuhelin kyseessä ei tosin ole. Jos käyttötunnit puhelin kädessä ovat hurjia, kannattaa pohtia myös laitteen painon merkitystä ergonomiaan ja terveyteen. Lasinen takakuori kerää helposti kaikki mahdolliset sormenjäljet, joten mattapintaisempi Nebula Blue -värivaihtoehto voi sopia heille, jotka haluavat käyttää puhelintaan ilman suojakuoria, ilman sormenjälkien aiheuttamaa esteettistä haittaa. Kasvojentunnistuksen hidastuminen ärsytti jossain määrin, vaikkakin vastapainoksi saatiin täysin etualan peittävä näyttö. Lisäksi OnePlussan käytäntö, että yhtiö ei hanki laitteilleen vedenkestävyyden IP-sertifikaattia, on erikoinen. Nyt ostajilla on ainoastaan yhtiön oma sana siitä, että laite kestää kastumista, ainakin tietyn verran. Muuta Kuten aina, OnePlus lupaa varsin pitkät päivitysajat malleilleen ja tässäkin tapauksessa, artikkelia kirjoittaessa, yhtiö aloitti OnePlus 7 Prolle viralliset Android 10 -jakelut. Yhtiön oma OxygenOS on erittäin maltillisesti räätälöity Android-versio, joka on omasta mielestäni erittäin hyvä piirre puhelimessa. Myös erilaisten tietoturva- ja järjestelmäpäivitysten jakelu oli koko testijakson ajan kiitettävällä tasolla - niitä napsui vähintäänkin kerran kuukaudessa, mitä moninaisimpiin pieniin asioihinkin. 3,5mm kuulokeliitännän katoaminen jakaa varmasti edelleen vahvasti mielipiteitä, mutta se näyttää olevan asia, johon pitää vain sopeutua. Käytännössä kaikki huippupuhelimet ovat hylänneet kuulokeliitännän ja sitä tuskin tullaan enää OnePlussan malleissa koskaan näkemään. Myös OnePlussan perinne siitä, että yhtiö ei sisällytä laitteisiinsa muistikorttipaikkaa, jakaa sekin jonkin verran mielipiteitä. Yhteenveto OnePlus 7 Pro on mielekiintoinen ja varsin rohkea veto OnePlussalta. Aiemmin yhtiö on keskittynyt tarjoamaan lähes kaikki huippupuhelimen ominaisuudet, useita satoja euroja halvemmalla. Näin yhtiö tekee edelleenkin OnePlus 7 -mallin kanssa. Mutta OnePlus 7 Pro -mallin myötä OnePlus haastaa suoraan kaikki isoimmat valmistajat ja niiden huippumallit. Toki, hintaa on edelleen rahtusen verran vähemmän, mutta puhelimen hintasegmentti alkaa olemaan sellainen, että jos on harkitsemassa päälle 700 euron puhelinta, ei 700 euron ja 900 euron hintalappujen erolla ole enää niin suurta merkitystä. Onko OnePlus 7 Pro sitten hyvä puhelin? On. Ehdottomasti. Se on itse asiassa lähestulkoon loistava puhelin, kaikin puolin. Huippunopea Warp -lataus, loistava suorituskyky, erinomaisesti toimiva in-screen -sormenjälkilukija ja upea näyttö ovat OnePlus 7 Pron ehdottomat vahvuudet. Onko OnePlus 7 Pro niin hyvä, että se kukistaisi muiden valmistajien kalleimmat mallit? Ei. Se jää joillain osa-alueilla edelleen hieman jälkeen sekä Samsungin että Huawein aivan kirkkaimmasta kärjestä. Etenkin kameroiden suhteen kiinalaisyhtiö on kirinyt eroa kiinni hyvää tahtia, mutta on sillä osa-alueella edelleen haastajan asemassa. Myös langattoman latauksen puute tämän hintaluokan laitteessa on erikoinen valinta. Kilpailijoiden huippumalleista se yleensä löytyy. Suomessa OnePlus 7 Prosta myynnissä ovat tätä kirjoitettaessa nämä vaihtoehdot:



OnePlus 7 Pro, 6 GB käyttömuistilla, 128 GB tallennustilalla, tarkista päivän hinta

OnePlus 7 Pro, 8 GB käyttömuistilla, 256 GB tallennustilalla, tarkista päivän hinta

OnePlus 7 Pro, 12 GB käyttömuistilla, 256 GB tallennustilalla, tarkista päivän hinta Jos olisin ostamassa OnePlus 7 Prota, näistä kolmesta vaihtoehdosta itse valitsisin keskimmäisen, joka testissämmekin oli. Tallennustilaa on neljännesteratavua ja käyttömuistia en kaivannut testin aikana kertaakaan lisää 8 gigatavun päälle. 128 gigatavun tallennustilan puolestaan saa täytettyä suhteellisen helposti, kun kuvataan videota 4K-tarkkuudella.