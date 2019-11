Päivän diili: kääntyvällä kolmoiskameralla varustettu Samsung Galaxy A80 nyt vain 395 euroa

Päivän diili

Puhelinvalmistajat ovat tuoneet omiin puhelinmalleihin erilaisia kameraratkaisuja, että näytön lovesta päästäisiin eroon. Yksi tällainen mielenkiintoinen mekanismi löytyy Samsungin Galaxy A80 -älypuhelimesta, jonka hinta on tippunut varsin paljon. Puhelin tuli myyntiin Suomessa 8. heinäkuuta 679 euron suositushinnalla, mutta Galaxy A80 on kuitenkin myyty viime aikoina noin 499 euron hinnalla. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan 395 euron on kuitenkin alin hinta, jolla puhelinta on myyty. Tarjous löytyy Gigantilta, mutta sen toimitukset alkavat myöhemmin tässä kuussa. Verkkokauppa.comilta puhelinta saa heti 399 eurolla.Galaxy A80 on etupuolen on käytännössä kokonaan vallannut 6,7 tuuman Full HD+ Super AMOLED -näyttö. Etupuolella ei ole ollenkaan etukameraa, sillä takana olevat kolme kameraa nousevat ja kääntyvät eteen tarvittaessa. Kääntyvä kameramekanismi koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakamerasta ja ToF-kamerasta, jota käytetään syvyystunnistukseen.Kääntyvä kameran takia puhelimessa ei ole ollenkaan virallista IP-luokitusta ja liikkuvien osien takia puhelimen kestävyys pidemmällä aikavälillä on todennäköisesti heikompi verratessa muihin puhelimiin.Galaxy A80:n muihin ominaisuuksiin lukeutuvat varsin tehokas Snapdragon 730 -järjestelmäpiiri, 8 gigatavun keskusmuisti, 128 gigatavun sisäinen tallennustila (ei muistikorttipaikkaa) ja 3700 mAh akku. Galaxy A80 myös todennäköisesti saa Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen.Tarjous löytyy Gigantilta (395 euroa) ja Verkkokauppa.comilta (399 euroa). Verkkokauppa.comin saatavuus on hyvä ja tarjous on voimassa 3.11.2019 asti.