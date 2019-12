Päivän diili: OnePlus 7 Pro (8GB/256GB Almond) hinta nyt 649 euroa (säästä 50 euroa)

Päivän diili

Black Friday on tältä vuodelta ohitse. Tämän ostosjuhlan aikana näimme paljon hyviä puhelintarjouksia, mutta ne eivät onneksi loppuneet Black Fridayn loputtua.Elisalla on nyt tarjouksessa(8GB/256GB) 649 euron hinnalla , joten säästöä tulee sellainen 50 euroa. OnePlus 7 Pron hinta oli julkaisuhetkellä 749 euroa, joten siihen nähden hinta on tullut 100 euroa alaspäin. Elisan tarjous koskee vain Almond-väriä (kuvassa).OnePlus 7 Pro on varustettu tuttuun OnePlussan tyyliin tehokkailla spekseillä. Sisältä löytyy Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri, 8 gigatavua keskusmuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Edessä komeilee 6,67 tuuman QHD+ -resoluution näyttö 90 Hz virkistystaajuudella. Toukokuussa myyntiin tullut OnePlus 7 Pro on myös saanut päivityksen Android 10 -käyttöjärjestelmään Puhelinvertailun sivulta löytyy kattava arvostelu OnePlus 7 Prosta , jonka lisäksi kannattaa selata läpi vertailu OnePlussan 2019 vuoden puhelimien väliltä Tarjouksen kestoa ei ole mainittu, mutta saatavuus on tällä hetkellä hyvä.Muita puhelintarjouksia tällä hetkellä: