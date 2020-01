Päivän diili: 108 megapikselin pääkameralla varustettu Xiaomi Mi Note 10 nyt 469 euroa (säästä 30 euroa)

Päivän diili

Marraskuussa julkaisi Mi Note 10 -puhelimen , joka on varustettu viidellä takakameralla. Pääkameran megapikselimäärä yltää peräti 108 megapikseliin. Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa massiivinen akku sekä iso näyttö. Jos olet siis kiinnostunut tästä puhelimesta, niin nyt tämän tarjouksen myötä on mahdollisesti sopiva hetki pohtia sen ostamista.Xiaomi Note 10 hinta nyt 469 euroa . Puhelin julkaisun yhteydessä suositushinnaksi laitettiin 549 euroa, mutta puhelimen hinta putosi hyvin nopeasti 499 euroon. Nyt Verkkokauppa.com on pudottanut hintaa vielä 30 eurolla.108 megapikselin pääkamera on Samsungin ISOCELL Bright HMX -sensori. Tämän viereltä löytyy vielä neljä muuta kameraa: 5 megapikselin telekamera, 12 megapikselin telekamera, 20 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera.Laitteen sisällä on 5260 milliampeeritunnin akku, joka tukee 30 watin latausta. Tehoa tuottaa Qualcomm Snapdragon 730G -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Puhelimen edessä on 6.47 tuuman Full HD+ AMOLED -näyttö. Puhelimen mitat ovat 157.8 x 74.2 x 9.67 mm ja painoa on 208 grammaa.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa 26.1.2020 asti. Kampanjan eräkoko: 132 kpl.