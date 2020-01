Päivän diili: iPhone XS Max (256 GB) hinta 888 euroa (säästä 111 euroa)

Päivän diili

Gigantilla on nyt tarjouksessa iPhone XS Max. Tästä luurista löytyy iso 6,5 tuuman näyttö, joten tämä on hyvä vaihtoehto, mikäli haluat isolla näytöllä varustetun iPhonen. Samankokoinen näyttö löytyy uudemmasta Apple iPhone 11 Pro Maxista, mutta hintaa on huomattavasti enemmän ( 1279 euroa, 64 GB ).Apple iPhone XS Max (256 GB) hinta nyt 888 euroa , kun yleensä tätä iPhonea myydään noin 999 eurolla. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan 888 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.Apple julkisti iPhone XS Maxin vuoden 2018 aikana. Max-lisänimi tulee puhelimen koosta, sillä puhelimessa on 6,5 tuuman näyttö ja se tarjoaa myös hieman parempaa akunkestoa kuin iPhone XS. Tästä mallista löytyy 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joka on erittäin tärkeä ominaisuus esimerkiksi paljon videota kuvaavalle.Lisätietoa iPhone XS Maxista saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa sunnuntaihin 26.1. asti. Saatavuus on hyvällä tasolla.Muut iPhonet:Katso myös: