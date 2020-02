Tesla nauroi ajatuksella ja nyt toteuttaa sen – Osakeannilla kerätään lisää rahaa

Sähköautoteollisuudessa kehitys etenee nopeaa vauhtia, minkä on saanut myös Teslan toimitusjohtaja Elon Musk huomata . Vielä muutama päiviä sitten hän nauroi ajatukselle, että Tesla hyödyntäisi voimakkaasti noussutta osakekurssia ja laskisi liikkeelle lisää osakkeita. Nyt Musk on päättänyt tehdä niin.Tammikuun lopun sijoittajapuhelussa Musk totesi analyytikoille, että Teslan liiketoiminta on kassavirran osalta positiivinen eikä yhtiön liiketoiminnan laajenemista hidasta kassavarojen riittävyys. Näiden seikkojen takia Musk ei nähnyt mitään järkeä osakeannissa, jossa Tesla nostaisi sijoittajilta lisää pääomaa. Syystä tai toisesta Muskin pää on nyt saatu käännettyä ja Tesla on järjestämässä kahden miljardin dollarin suuruisen osakeannin.Muskille ehdotettiin, että osakeannissa kerättyjä varoja voitaisiin käyttää 10 miljardin dollarin lainojen maksamiseen tai vaihtoehtoisesti yritysostoihin. Musk ei kuitenkaan innostunut nykyisten omistajien osuuksien liudentamisesta.Tiedotteessa Tesla perusteli osakeantia taseen vahvistamisella sekä tarpeella käyttää rahaa yleisiin tarkoituksiin. Voi siis hyvin olla, että Teslan sisällä on käyty keskusteluita sijoittajapuhelun jäljiltä. Rahaa Tesla tarvitsee Saksaan rakennettavan uuden Gigafactoryn rakentamiseen, uusien automallien lanseeraukseen sekä aurinkopaneelikattojen kaupallistamiseen.