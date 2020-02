Päivän diili: isonäyttöinen Honor 9X nyt 199 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

saapui myyntiin marraskuun aikana 249 euron hinnalla, jonka jälkeen hinta on pitkälti pysynyt tuossa suositushinnan tasolla. Honor 9X:n hinta on nyt 199 euroa , joten säästöä tulee 50 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Tämä iso puhelin tarjoaa kaksi selkeää vahvuutta: suurikokoinen loveton näyttö sekä pitkä akunkesto. Näytöllä on kokoa 6,59 tuumaa Full HD+ -resoluutiolla varustettuna. Näytössä ei ole minkäänlaista lovea, sillä 16 megapikselin etukamera nousee yläreunasta esille tarvittaessa. Virtaa antaa 4000 mAh akku, josta riittää puhtia pitämään iso näyttö päällä useita tunteja.Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat 48 megapikselin pääkamera, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja sormenjälkilukija.Honor 9X on käynyt myös Puhelinvertailun arvostelussa: Honor 9X arvostelu . Arvostelun jälkeen puhelin ei ole saanut päivityksiä käyttöjärjestelmään, joten puhelimessa on edelleen Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä.Puhelin löytyy tällä hintaa Gigantilta, Powerilta, Verkkokauppa.comilta, Veikon Koneelta, Telialta ja DNA:lta.Lue myös: