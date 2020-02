Päivän diili: tyylikäs OnePlus 7T Pro McLaren Edition nyt 749 euroa (säästä 110 euroa)

Päivän diili

julkaisi viime vuoden aikana yhteensä neljä 7-sarjan puhelinta, joiden lisäksi 7 Pro:stä löytyy 5G-versio ja 7T Pro:sta McLaren Edition. Tässä jutussa keskitymme-versioon, joka on nyt tarjouksessa.OnePlus 7T Pro McLaren Edition hinta nyt 749 euroa , kun yleensä tätä puhelinta myydään 859 eurolla eli säästöä tulee nyt 110 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla kyseistä puhelinta on myyty.McLaren Edition viittaa tyylikkääseen papaijanoranssiin väriin. Normaaliin OnePlus 7T Pro -älypuhelimeen verratessa McLaren Edition tarjoaa enemmän keskusmuistia eli 12 gigatavua. Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat 256 gigatavun sisäinen tallennustila, 90 Hz:n virkistystaajuudella varusteltu 6.67" QHD+ AMOLED -näyttö, Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiiri, 48+16+8 MP:n kolmoiskamera, 4085 mAh akku ja Android 10 -käyttöjärjestelmä.OnePlus 7T Pro on edelleen yksi tehokkaimmista Android-puhelimista, jota McLaren Edition hieman parantaa 12 gigatavun keskusmuistin ansiosta. McLaren Edition on tällä hetkellä myös hieman edullisempi kuin normaali OnePlus 7T Pro, jota myydään 759 eurolla Lue: OnePlus 7T Pro arvostelu Tarjous on voimassa Telialla ja DNA:lla. Saatavuus on hyvällä tasolla.Lue myös: