Päivän diili: yhden teratavun Galaxy S10+ tarjouksessa - Hinta nyt 999 euroa

Päivän diili

Jos kuvaat paljon videoita 4K-laadulla, otat paljon valokuvia, käytät kymmeniä sovelluksia ja pelejä, haluat kantaa mukanasi useita elokuvia ja muuta, tämä tarjous kannattaa katsoa.Yhden teratavun tallennustilalla varustettu Samsung Galaxy S10+:n hinta on nyt 999 euroa . Kyseinen malli saapui myyntiin viime vuonna peräti 1679 euron suositushinnalla, mutta viime aikoina sitä on myyty halvimmillaan 1111 eurolla. 999 euroa on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Tämän mallin kohokohta on luonnollisesti yhden teratavun sisäinen tallennustila. Tallennustilaa pystyy edelleen lisäämään muistikortilla. Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa 6.4" QHD+ Dynamic AMOLED -näyttö, kolme takakameraa, kaksi etukameraa, 4100 mAh akku langattomalla latauksella, IP68-luokitus, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.Lisätietoa Galaxy S10+ -puhelimesta saa tästä Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa 8.3.2020 klo 23.59 asti.