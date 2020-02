Päivän diili: pienempi Galaxy Note10 nyt vain 699 euroa

Päivän diili

Samsung esitteli Galaxy Note10 ja Galaxy Note10 Plus -puhelimet viime vuoden elokuussa. Myöhemmin sarjaan tuotiin myös 629 euron suositushinnalla varusteltu Galaxy Note10 Lite.Samsung Galaxy Note10:n hinta on nyt 699 euroa , joka on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty. Galaxy Note10 oli myös tällä hinnalla tarjouksessa Black Fridayn aikana. Galaxy Note10:n suositushinta on 999 euroa.Note10:n näytön koko on 6,3 tuumaa ja sen mitat ovat 151.0 mm x 71.8 mm x 7.9 mm. Koko onkin syy kiinnostua juuri tästä puhelimesta, sillä se sopii paremmin käteen kuin Note10+, mutta tarjoaa samalla laadukkaat ominaisuudet. IP68-luokituksella varustettuun laadukkaaseen rakenteeseen on pakattu hyvät kamerat, Exynos 9825 -järjestelmäpiiri, 8 gigatavua keskusmuistia, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, Android 10 -käyttöjärjestelmä ja tietenkin S Pen -kynä. Koon ja kynän vaatiman tilan takia puhelimessa ei ole niin suurta akkua, joten akunkesto ei yllä kovin erikoisiin lukemiin.Samsung Galaxy Note10 on käynyt myös Puhelinvertailun testattavana: Galaxy Note10 arvostelu Tarjous löytyy DNA:lta ja se on voimassa su 1.3. asti. Saatavuus on hyvä.Lue myös: