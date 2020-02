Päivän diili: OnePlus 7 Pro 5G:n hinta laskenut - Hinta nyt 749 euroa

Päivän diili

5G-verkot alkavat pikkuhiljaa yleistymään Suomessa. Varsinkin Elisa on panostanut 5G-verkkojen rakentamiseen, sillä 5G toimii jo yli kymmenessä kaupungissa. Elisa myös myy 5G-puhelimia, joista yksi vaihtoehto on nyt tarjouksessa olevaOnePlus 7 Pro 5G:n hinta on nyt 749 euroa . Puhelinta on myyty jo hetken aikaa tällä hintaa, mutta puhelimen suositushinta on 899 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty ja se on myös edullisin 5G-puhelin tällä hetkellä Suomessa.5G-yhteyksien lisäksi OnePlus 7 Pro 5G ei juurikaan tarjoa muuta erikoista normaaliin OnePlus 7 Pro -puhelimeen nähden. Näytöllä on kokoa 6,67 tuumaa, sen resoluutio yltää QHD+ -tasolle ja siinä käytetään 90 Hz:n virkistystaajuutta. Suorituskyvystä vastaa edelleen tehokas Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 8 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua. Puhelimessa on myös kolme takakameraa, 16 megapikselin pop-up-etukamera ja 4000 mAh akku.Lue: OnePlus 7 Pro arvostelu Tarjous löytyy Elisalta ja sen saatavuus on hyvä.Lue myös: