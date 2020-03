Päivän diili: Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) hinta nyt 699 euroa

Päivän diili

Samsungin Galaxy S20 -sarjan uutuudet ovat aivan tuota pikaa saatavilla kauppojen hyllyiltä. Näiden uusien huippupuhelimien hinnat yltävät kuitenkin tuhannen euron yli, joten monen katseet kääntyvät halvempien vaihtoehtojen puoleen.Yksi tällainen vaihtoehto on Galaxy S10 Plus, jonka hinta on nyt 699 euroa . Tämän viime vuoden tehokkaan puhelimen hinta on pysytellyt viime aikoina 799 - 749 euron tuntumassa, joten säästöä tulee nyt muutama kymppi.Galaxy S10 Plus -älypuhelimessa on 6,4 tuuman Dynamic AMOLED -näyttö 1440 x 3040 resoluutiolla. Näytön yläreunassa on reikä kahta etukameraa varten. Takaa löytyy yhteensä kolme kameraa. Pääkamerassa on 12 megapikseliä ja tämän viereltä löytyvät 12 megapikselin telekamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera. Suorituskyvystä vastaa Exynos 9820 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa tässä mallissa on 128 gigatavua, jota voi laajentaa muistikortin avulla. Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat IP68-luokituksen mukainen rakenne, Bluetooth 5.0, näytönalainen sormenjälkilukija, USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.Uudemmat Galaxy S20 -sarjan puhelimissa on paremmat kamerat, tehokkaampi suorituskyky, 5G-yhteydet sekä 120 Hz:n näyttö. Hinnat ovat kuitenkin korkeammat, sillä Galaxy S20 5G:n hinta on 1049 euroa , Galaxy S20 Plus 5G:n hinta on 1149 euroa ja Galaxy S20 Ultra 5G:n hinta on 1399 euroa Katso myös: Yhden teratavun Galaxy S10+ tarjouksessa - Hinta nyt 999 euroa Tällä hintaa puhelinta saa Gigantilta, DNA:lta ja Powerilta. Hinta on voimassa su 8.3. asti.Lue myös: