Päivän diili: Honor 20 Pron hinta laskenut 399 euroon

Päivän diili

-älypuhelinta myydään nyt 399 eurolla , kun puhelimen suositushinta on 499 euroa. Puhelinta on toki viime aikoina myyty 449 - 469 euron hinnalla.Tässä hintaluokassa Honor 20 Pro on yksi tehokkaimmista puhelimista Kirin 980 -järjestelmäpiirin ja 8 gigatavun keskusmuistin myötä. Sisäistä tallennustilaa on myös mukavat 256 gigatavua, mutta muistikorttipaikkaa laitteessa ei ole. 429 eurolla saa Xiaomi Mi 9T Pro -puhelimen, jossa on Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri.Viime vuoden toukokuussa Huawei ja Huawein kakkosbrändi Honor joutuivat Yhdysvaltain mustalle listalle, jonka myötä nämä eivät saa käyttää esimerkiksi Google Play -sovelluskauppaa.Tämä koskee kuitenkin lähinnä Huawein ja Honorin uusia puhelimia, sillä vanhempiin malleihin on luvassa päivityksiä normaaliin tapaan. Tästä esimerkkinä voidaan pitää juuri Honor 20 Pro:ta, joka saapui Android 9 Pie -käyttöjärjestelmällä varustettuna ja on sittemmin saanut päivityksen Android 10 -käyttöjärjestelmään . Android 10:n myötä käyttäjät saavat puhelimeen käyttöjärjestelmän laajuisen tumman tila, parannellut animaatiot ja yleisti sulavamman käyttökokemuksen.Honor 20 Prossa on edelleen laadukas kamerajärjestelmä takana. Pääkamera (Sony IMX586) sisältää 48 megapikseliä f/1.4 -aukolla ja optisella kuvanvakaimella varustettuna. Muita kameroita ovat 3x optisella zoomilla ja optisella kuvanvakaimella varustettu 8 megapikselin kamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 117 asteen näkymällä sekä 2 megapikselin kamera makrojen kuvaukseen.Edestä löytyy 6.26" IPS LCD -näyttö, jonka resoluutio 2340 x 1080 pikseliä. 32 megapikselin etukamera on reikänä näytössä. Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat pitkä akunkesto 4000 mAh:n akun myötä, Bluetooth 5.0, NFC ja nopea sormenjälkilukija kyljessä.Lue: Honor 20 Pro arvostelu Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä ja se on voimassa su 8.3. asti.Lue myös: