Päivän diili: Suunto 5 -urheilukello nyt 199 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

Suunto 5 -urheilukellon hinta on nyt 199 euroa , kun viime aikoina sitä on halvimmillaan saanut 250 eurolla. Suunto 5 julkaistiin toukokuussa 2019 ja sen suositushinta on 329 euroa. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan 199 euroa on alin hinta, jolla kelloa on myyty.Suunto 5 -urheilukellosta löytyy yli 80 mukautettavaa urheilutilaa ja se pystyy seuraamaan aktiivisuutta 24/7. Kellolla voidaan seurata muun muassa sykettä, askeleita, kalorien kulutusta, unenkestoa ja unenlaatua.Kellon kehän materiaalina käytetään ruostumatonta terästä ja kuoren materiaali on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kello on myös vesitiivis 50 metriin asti, joten sitä voidaan käyttää uinnin aikana. Suunto 5:n näytön resoluutio on 218 x 218, mutta arvostelujen perusteella näyttö ei ole kovin kirkas. Akun kestoksi luvataan 7 päivää 24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla, kun taas GPS:n ja virranhallinta-asetusten kanssa akun kesto yltää parhaimmillaan 40 tuntiin.Lisätietoa kellosta saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 15.3. asti.