Päivän diili: Samsung Galaxy S10 5G nyt 799 euroa - säästä 300 euroa

Päivän diili

Samsung Galaxy S10 5G -puhelinta saa nyt 799 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 1099 eurolla eli säästöä tulee 300 euroa. Samsung Galaxy S10 5G:n myynti aloitettiin Suomessa lokakuussa Elisalla ja kuukautta myöhemmin Telialla 1299 euron suositushinnalla, joten siihen nähden hinta on pudonnut peräti 500 euroa.Syy juuri tämän 5G-mallin hinnanlaskuun löytyy vuoden 2020 Galaxy S -sarjan Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimista , jotka saapuvat myyntiin pian. Nämä mallit tukevat 5G-yhteyksiä. Toisaalta nämä puhelimet myös maksavat huomattavasti enemmän kuin Galaxy S10 5G, sillä Galaxy S20 -sarjan puhelimien hinnat alkavat 1049 eurosta 5G-yhteyksien lisäksi Samsung Galaxy S10 5G sisältää 6,7 tuuman Infinity-O-näytön 3040 x 1440 resoluutiolla, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja muistikorttipaikan, 8 gigatavua käyttömuistia, 4500 mAh akun ja neljä takakameraa.Kannattaa kuitenkin huomioida, että 5G-kuuluvuus on toistaiseksi saatavilla vain rajoitetuilla alueilla. Puhelinvertailun 5G-uutisia voit seurata tästä Tarjous löytyy Elisalta ja Telialta. Telialla saatavuus on hyvä.