Testissä Samsung Galaxy A71: tyylikäs keskitason puhelin

Arvostelussa Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 on jatkoa erittäin hyvin menestyneelle viime vuoden Galaxy A70 -mallille. Edeltäjämalliin nähden Galaxy A71 tuo parannusta muun muassa kameroihin, jonka lisäksi järjestelmäpiiri on saanut päivitystä. Kooltaan puhelimet ovat käytännössä samat, mutta Galaxy A71 painaa hieman vähemmän. Tämä Galaxy A71 arvostelu on tehty noin kolmen viikon testijakson perusteella, jonka jälkeen siitä jäi oikein hyvät kokemukset keskitason laitteeksi. Puhelimessa on iso näyttö sekä suurehko akku, joita monet kuluttajat etsivät. Myöskin kamerat tuottavat laadukasta jälkeä ja yleisen käyttökokemuksen viimeistelee Android 10 yhdistettynä Samsungin One UI 2 -käyttöliittymään. Laadukas muovinen rakenne Rakenteeltaan Galaxy A71 ei ihan yllä Samsungin huippupuhelimien tasolle, sillä tämän puhelimen rakenne perustuu muoviin. Luonnollisesti muovimateriaali naarmuuntuu herkemmin kuin lasi. Muovi myös kerää pölyä herkemmin runkoon sekä tietenkin takakannessa näkyy jonkin verran sormenjäljet. Galaxy A71 ei sisällä virallista IP-luokitusta. Muovisesta rakenteesta huolimatta Galaxy A71 tuntuu erittäin jämäkältä, eikä se nitise tai natise kevyesti väännettäessä. Puhelimen takana sijaitsee yhteensä neljä kameraa, joiden myötä puhelin keikkuu tasaisella pinnalla. Takaa puhelin on myös tyylikäs, vaikkakin arvosteltavan Prism Crush Silver -värin kuviointia on yllättävän vaikea havaita, mutta valon osuessa tietyssä kulmassa takakanteen ilmestyy näyttävät sateenkaaren värit.

Puhelimen pakkaukseen ei sisällä minkäänlaista suojakuorta, eikä näyttöön ole esiasennettu suojaa. Puhelimelle kuitenkin löytyy erilaisia vaihtoehtoja suojakuoreksi verkkokaupoista. Galaxy A71 on leveydeltään 76 millimetriä, joka on lähes sama lukema kuin Motorolan One Hyperissä. Galaxy A71:n paksuus on 7,7 mm, korkeus 163,6 mm ja painoa puhelimella on 179 grammaa. Puhelimen näyttö on tasainen, mutta pitkiltä sivuilta reunat ovat hieman pyöristetyt. Nämä pyöristetyt reunat lisäävät laadukkaan rakenteen tuntumaa ja puhelin tuntuu näiden ansiosta erittäin hyvältä kädessä. Galaxy A71:n yläreunassa on pelkästään mikrofoni, kun taas pohjasta löytyy USB-C -liitäntä, kaiutin, mikrofoni ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Vasemmassa kyljessä on SIM-kelkka, johon saa samaan aikaan laitettua kaksi Nano SIM-korttia sekä MicroSD-muistikortin (max. 512 gigatavua). Oikealla puolella taas sijaitsevat äänenvoimakkuuden painikkeet sekä virtapainike. Nämä painikkeet ovat tuntumaltaan hyvällä tasolla ja ne erottaa muusta rungosta helposti. Pohjasta löytyvä kaiutin ei ole mitenkään erikoinen ja sen saa suhteellisen helposti peitettyä videoita katsoessa tai pelattaessa. Pohjassa on kuitenkin vielä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, jota ei enää löydy esimerkiksi Galaxy S20 -sarjan puhelimista.

Iso, tyylikäs näyttö Samsungin tuttuun tyyliin Galaxy A71:ssä on tyylikäs näyttö. Kooltaan tämä Super AMOLED Plus Infinity-O -näyttö yltää 6,7 tuumaan ja siinä käytetään Full HD+ resoluutiota. Näytön alle on laitettu optinen sormenjälkilukija. Infinity-O nimessä viittaa kamerareikään, joka sijaitsee näytön yläreunan keskellä. Tämä vastaava ratkaisu nähtiin ensimmäisenä Galaxy Note10 ja Galaxy Note10+ -puhelimissa ja samanlainen reikä nähdään käytännössä kaikissa vuoden 2020 Samsungin puhelimissa. Galaxy A71:n reikä on myös hyvin samankokoinen kuin esimerkiksi Galaxy Note10 -puhelimien vastaava. Näytön ympärillä kiertävät reunat ovat kohtuullisen kapeat, jotka tekevät laitteesta tyylikkään näköisen edestäpäin katsottuna.

Samsung on jo hyvän aikaa tunnettu laadukkaista näyttöpaneeleista, eikä Galaxy A71 ole tässä asiassa poikkeus. Toki tarkkuus jää vain Full HD+ -tasolle, kun lippulaivapuhelimissa on mahdollisuus käyttää tarkempaa resoluutiota. Myös virkistystaajuus on edelleen perinteinen 60 Hz, kun monissa muissa puhelimissa löytyy jo 90 Hz tai 120 Hz. Korkeampi virkistystaajuus tekee puhelimen käytöstä ja pelaamisesta sulavampaa. Näytön asetuksista ei löydy mahdollisuutta pudottaa resoluutiota HD+ -tasolle, mutta näyttötilan voi valita eloisan tai luonnollisen väliltä. Näytön kirkkaus yltää myös mukaviin lukemiin, joten Galaxy A71 ei aiheuttanut ongelmia päivänvalon aikana. Näytön alle on myös sijoitettu sormenjälkilukija, joka tässä mallissa on optista mallia. Näyttö valaisee vihreällä valolla sormenjälkilukijan kohdan, kun sormen siihen sijoittaa, jotta näytön alla oleva lukija saa skannattua sormenjäljen. Nopeudeltaan tämä ei yllä ihan puhelimien taakse sijoitettuihin perinteisiin sormenjälkitunnistimiin, mutta toimintavarmuus on hyvällä tasolla, joten tunnistaminen toimii lähes joka kerta ensimmäisellä yrittämällä. Tekniset tiedot Rakenne:

Näyttö lasia, takapaneeli ja reunat muovia

Näyttö:

6.7", Super AMOLED Plus Infinity-O, Full HD+ (1080 x 2400), 393 ppi

Mitat:

163,6 x 76,0 x 7,7 mm

Paino:

179 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 730, Adreno 618

RAM:

6 gigatavua

Tallennustila:

128 GB sisäistä tallennustilaa (UFS 2.1), Micro SD -korttipaikka (512 GB asti)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + One UI 2.0 (tietoturva: 1. tammikuuta 2020)

Pääkamera:

64 megapikseliä, F1.8, 0.8µm, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps, erittäin vakaa video (Full HD @ 30 fps)

Ultralaajakulmakamera:

12 megapikseliä, F2.2, 123°, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps

Syvyyskamera:

5 megapikseliä, F2.2

Makrokamera:

5 megapikseliä, F2.4, 1.12µm

Etukamera:

32 megapikseliä, F2.2, 0.8µm, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps

Akku:

4500 mAh, 25W:n pikalataus

Liitännät:

USB-C (2.0), Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitin, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Muuta:

Sormenjälkilukija näytön alla, Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 + MicroSD), pakkauksessa kuulokkeet

Värit:

Prism Crush Black / Silver / Blue

Hinta:

479 euroa Neljällä takakameralla saa aikaan laadukkaita otoksia Viime vuoden Galaxy A70 -puhelimeen verratessa Galaxy A71 tuo parannusta kameroihin. Samsung on laittanut tähän malliin yhteensä viisi kameraa, joista neljä sijaitsee puhelimen takapaneelin vasemmassa yläreunassa. L-kirjaimen muotoon sijoitetusta kameraryppäästä löytyy 64 megapikselin pääkamera F1.8-aukolla, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera F2.2-aukolla, 5 megapikselin syvyyskamera sekä 5 megapikselin makrokamera F2.4-aukolla. Samsung panostaa Galaxy S20 -huippupuhelimien kohdalla enemmän telekameraan, mutta tässä puhelimessa on makrokamera telekameran sijaan. Pääkamerassa on siis 64 megapikseliä, mutta oletuksena tällä otetaan 16 megapikselin kuvia Quad Bayer -suodatinta hyödyntäen eli ohjelmisto yhdistää neljän pikselin tiedot yhdeksi, joka lisää kuvien valovoimaisuutta. Täyden 64 megapikselin kuvia saa myös otettu kamerasovelluksen kuvasuhde-vaihtoehdon takaa. Pääkamerassa ei ole optista kuvavakainta (OIS). 12 megapikselin ultralaajakulmakamera kykenee taltioimaan kerralla erittäin laajan näkymän. Galaxy A70:iin verratessa myös megapikselien määrä on noussut 8 megapikselistä 12 megapikseliin, joka tarkoittaa käytännössä laadukkaampia otoksia edeltäjämalliin verratessa. Varsinkin pääkameran kuvissa esiintyy paljon yksityiskohtia ja ne näyttävät luonnollisilta päivänvalon aikaan. Puhelimessa on myös pimeän aikaan tapahtuvaa kuvaamista varten yö-kuvaustila, jolla saa mukavasti lisää valoa kuviin.

Telekameran sijaan Samsung laittoi tähän puhelimeen 5 megapikselin makrokameran, joka on alkanut yleistyä hyvin paljon puhelimissa. Omassa valokuvauksessa en kuitenkaan juurikaan hyötynyt tästä makrokamerasta, sillä hyvästä valaistuksesta huolimatta kuvista ei tullut kovin laadukkaita. Neljäntenä takakamerana puhelimesta löytyy 5 megapikselin syvyyskameran, joka auttaa luomaan bokeh-efektin kuviin reaaliaikainen tarkkuus-tilassa. Efektiä voi myös jälkikäteen muuttaa Galleria-sovelluksen kautta. Tämä kamera toimii ihan hyvin, mutta jonkin verran reunojen tunnistaminen ontuu.

Pääkameralla sekä ultralaajakulmakameralla voi kuvata parhaimmillaan 4K 30 fps -videota eli 60 fps mahdollisuutta ei ole ollenkaan. Vaihtoehtoa ei ole myöskään Full HD -tasolla, vaan sekin on rajoitettu 30 fps ruutunopeuteen. Kameroiden välillä ei myöskään pysty kesken kuvauksen vaihtamaan. 4K-video on laadultaan hyvältä tasolla, mutta minkäänlaista vakautusta tässä videossa ei ole. Pääkamera tukee Erittäin vakaa video -ominaisuutta, joka vakauttaa kuvaa huomattavasti, mutta samalla laatu täytyy laskea Full HD -tasolle. Myös etukameralla voi ottaa videota 4K-laadulla.

Itse kameraohjelmisto on toimiva ja helppokäyttöinen. Oletuksena makrokameraan pääsee käsiksi Lisää-valikon takaa, josta löytyvät myös yö-valokuvaus, ammattilainen eli manuaalitila sekä hidastusvideo. Näiden paikkaa voi myös muokata halutessaan.

Suorituskyky ja käyttöjärjestelmä Tämän Samsungin keskitason uutuuden suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 730 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 6 gigatavua keskusmuistia. UFS 2.1 tallennustilaa löytyy 128 gigatavua ja sitä voi lisätä muistikortilla. Tällä raudalla käyttöjärjestelmä pyörii sulavasti ja sovellukset avautuvat ongelmitta. Tehot eivät tietenkään yllä ihan lippulaivapuhelimien tasolle, sillä raskaampien sovellusten avaaminen kestää toisinaan hieman pidempään. Pelit myös toimivat suurimmalta osalta erittäin hyvin. Esimerkiksi suosittu Call of Duty: Mobile laittaa grafiikka-asetukset tasolle korkea ja peli pyörii näillä asetuksilla oikein hyvin. Puhelin ei myöskään pahemmin lämpene pelaamisen aikana. AnTuTu-sovellus antoi Galaxy A71:lle pisteiksi 272745. Galaxy A71 saa enemmän pisteitä kuin esimerkiksi Motorola One Hyper (212749 pistettä). Galaxy A71 on yksi Samsungin ensimmäisistä puhelimista, joka saapuu Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Samsung on toki tehnyt hyvää työtä päivittämisen suhteen, sillä Android 10 ja One UI 2 ovat saapuneet päivityksenä muun muassa Galaxy Note10- ja Galaxy S10 -sarjan puhelimille. Galaxy A71:ssä käytetään siis Android 10 -käyttöjärjestelmäversiota, jonka päällä toimii Samsungin näkemys Androidista eli One UI 2.0 -käyttöliittymä. One UI:n perusajatuksena on parantaa isokokoisten laitteiden käyttöä yhdellä kädellä sekä auttaa käyttäjää keskittymään oleellisiin sisältöihin. Noin kolmen viikon aikana käyttöjärjestelmän kanssa ei ole esiintynyt minkäänlaisia ongelmia. Käyttöjärjestelmä on hyvin optimoitu puhelimelle, joten yleinen käyttäminen on sulavaa. Android 10:n myötä puhelimessa on käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila sekä parempi elenavigointi Android 9 Piehen verratessa. Omaan makuun One UI on monilta osin hyvä vaihtoehto vakio-Androidin tilalle. One UI tarjoaa mahdollisuuksia käyttöjärjestelmän kustomointiin kiitettävästi. Elenavigoinnin tilalle voi edelleen valita kolmen painikkeen navigoinnin ja näiden painikkeiden järjestystä pystyy myös vaihtamaan. Lisäksi koko näytön eleisiin löytyy pari lisävaihtoehtoa, sillä esimerkiksi painikkeet voi piilottaa kokonaan tai pohjalle voi jättää pienen palkin. Tätä palkkia pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle pystyy vaihtamaan nopeasti edelliseen avoimeen sovellukseen. Elenavigointi kuitenkin kaipaisi hieman viilausta, sillä sovellukset, joissa normaalisti saa sisäisen valikon pyyhkäisemällä reunasta ei toimi oikeastaan ollenkaan. Esimerkiksi Honorin ja Huawein puhelimissa paluu edelliselle näytölle sivultapäin pyyhkäisemällä ei käytä koko pitkää sivua, vaan ihan yläosan pyyhkäisy tuo esille sovelluksen sisäisen valikon. Galaxy A71:n ohjelmistoon kuuluu myös näytön sivusta vedettävä reunanäyttö, jolla saa käyttöön erilaiset paneelit, kuten sovellusparin nopean avaamisen. Alkunäytön asetuksista voi vaihtaa esimerkiksi alkunäytön ruudukon kokoa ja avata ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin. Aloitusnäytön vasemmalla puolelta löytyy jo tuttuun tapaan Bixby Home -näkymä, jonka voi laittaa myös pois päältä halutessaan. Kaiken kaikkiaan One UI 2 on hyvä vaihtoehto, jos haluaa jotain muuta kuin vakio-Androidin. Suurimmalta osin Galaxy A71 tarjoaa saman Android-kokemuksen kuin Samsungin lippulaivapuhelimet, mikä on erittäin hyvä asia.

Koko päivän akunkesto Puhelimen ison koon myötä sisälle on saatu mahtumaan isohko 4500 mAh akku. Tämän myötä Galaxy A71 akunkesto yltää hyviin lukemiin, mutta toisaalta puhelimen iso 6,7 tuuman näyttö myös kuluttaa enemmän akkua. Itsellä puhelin oli käytössä noin kolmen viikon ajan, eikä puhelimesta loppunut kertaakaan virta kesken päivän. Yleensä virtaa riittää reilusti toiselle päivällä, mutta ihan kahta päivää puhelin ei kestänyt. Joillakin varmasti kahden päivän akun keston saavuttaminen on mahdollista, jos puhelinta käyttää vähemmän. Täydellä akulla saavutettiin yleensä noin 6 tunnin näytön päälläoloaika, joka on hyvä lukema. Oma normaalikäyttö perustuu lähinnä sosiaalisen median selaamiseen sekä kevyeen pelaamiseen päivän mittaan. Full HD -tasoisen Twitch-striiminen katsominen näytön kirkkauden ja äänenvoimakkuuden ollessa asetettuna kulutti akkua tunnin aikana noin kymmenen prosenttia. Galaxy A71 tukee 25 watin pikalatausta ja myös tällainen laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Tämä laturi lataa puhelimen tyhjästä täyteen noin tunnin ja 15 minuutin latauksella, mikä on hyvä tulos. Galaxy A71:ssa ei ole mahdollisuutta langattomaan lataukseen, eikä myöskään käänteiseen langattomaan lataukseen. Samsung Galaxy A71 hinta Samsung Galaxy A71:n suositushinta on Suomessa 479 euroa. Puhelimen värivaihtoehdot ovat Prism Crush Black, Prism Crush Silver ja Prism Crush Blue. Lähes samalla hinnalla saa myös Samsungilta viime vuoden Galaxy S10e -puhelinta, jota myydään tällä hetkellä noin 499 eurolla. Satasen halvemmalla eli 379 eurolla saa Samsungilta Galaxy A51 -puhelimen. Noin 399 - 449 eurolla saa myös Honor 20 Pro:ta eli vaihtoehtoja tässä hintaluokassa riittää. Yhteenveto Samsung Galaxy A71 on monilta osin erittäin näppärä laite keskitason hintaluokassa. Siinä on iso, laadukas näyttö kapeilla reunoilla, kapea ja käteensopiva rakenne, riittävästi suorituskykyä, hyvä akunkesto ja se tarjoaa ohjelmiston puolella käytännössä samat ominaisuudet kuin kalliimmat Samsungin puhelimet. Kamerat tekevät varsin hyvää jälkeä hyvän valaistuksen aikana, mutta telekameran sijaan puhelimeen on laitettu ei niin laadukas makrokamera. Videon osalta pystyy kuvaamaan laadukasta 4K-videota pääkameralla, ultralaajakulmakameralla sekä etukameralla, mutta kuva on kohtuullisen huonosti vakautettu. Laadukasta vakautettua kuvaa saa vain pääkameralla Full HD -laadulla. Samsung Galaxy A71







