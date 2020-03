Päivän diili: Samsungin uusi Galaxy A71 heti tarjouksessa - säästä 80 euroa

Päivän diili

Samsungin A-sarjan Galaxy A70 oli yksi Suomen myydyimmistä puhelimista viime vuonna, joten luonnollisesti myös Galaxy A71:n odotetaan menestyvän hyvin. Menestymiseen ainakin annetaan hyvä mahdollisuus, sillä nyt tätä uutuutta saa parin päivän ajan alennettuun hintaan.Samsung Galaxy A71 -älypuhelimen hinta on nyt 399 euroa , kun puhelimen suositushinta on 479 euroa eli säästöä tulee 80 euroa. Tämä tarjous on mielenkiintoinen, sillä Galaxy A71:n myynti alkoi Suomessa vain hieman yli kuukausi sitten Galaxy A71 tarjoaa 6.7 tuuman näytön Full HD+ -näytön, joka perustuu laadukkaaseen Super AMOLED Plus -tekniikkaan. Näytön ympärillä kiertävät reunat ovat kapeat ja 32 megapikselin etukamera on reikänä näytössä. Näytön alle on laitettu sormenjälkilukija, joka toimii nopeasti mutta nopeudessa se ei pärjää perinteisille tunnistimelle.Laitteen takaa löytyy yhteensä neljä kameraa, joilla saa otettua laadukkaita otoksia. Huonona puolena voidaan mainita telekameran puute. Laitteen sisällä on 4500 mAh akku, josta riittää virtaa hyvin yhden päivän ajaksi ja osalle siitä riittää puhtia kahdeksi päiväksi. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10 ja sen päällä toimiva One UI 2.0 -käyttöliittymä. Galaxy A71 on käynyt myös Puhelinvertailun arvostelussa , josta saa tarvittavat tiedot puhelimesta.Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä. Tarjous on voimassa 25.3. asti.Lue: Samsung Galaxy A71 arvostelu