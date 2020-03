Testissä Samsung Galaxy Z Flip: Simpukan uusi tuleminen

Galaxy Foldin jälkeen Samsung käänsi katseet kohti uusia mahdollisuuksia taittuvaa näyttöä käyttävien puhelimien suhteen. Galaxy Z Flip on siis yhtiön toinen taittuvaa näyttöä hyödyntävä puhelin, mutta se ei ole jatkaja Galaxy Foldille. Fold avautuu kirjan tavoin, kun taas Flipin näyttö nousee puolivälistä pystyyn samalla tavalla kuin simpukkapuhelimissa.

Galaxy Z Flip saatiin myös Puhelinvertailun käsittelyyn, mutta vain parin vuorokauden ajaksi, joten kovin monipuolista testailua laitteelle ei ehditty tehdä.

Suomessa Galaxy Z Flipin suositushinta on 1550 euroa ja se on saatavilla Mirror Black ja Mirror Purple -väreissä.

Tekniset tiedot

Päänäyttö:

6.7“, Dynamic AMOLED Infinity Flex, 21.9:9, 2636 x 1080, 425 ppi

Kansinäyttö:

1.1“, Super AMOLED, 300 x 112, 303 ppi

Mitat suljettuna:

73,6 x 87,4 x 17,3 mm (saranan takareuna) - 15,4 mm (etureuna)

Mitat avattuna:

73,6 x 167,3 x 7,2 mm - 6,9 mm

Paino:

183 grammaa

Pääkamera:

12 megapikseliä, F1.8, 1.4 μm, OIS, 78˚

Ultralaajakulmakamera:

12 megapikseliä, F2.2, 1.22 μm, 123˚

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + One UI 2.0 (tietoturva: 1. tammikuuta 2020)

Pääkamera:

64 megapikseliä, F1.8, 0.8µm, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps, erittäin vakaa video (Full HD @ 30 fps)

Ultralaajakulmakamera:

12 megapikseliä, F2.2, 123°, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps

Etukamera:

10 megapikseliä, F2.4, 1.22μm, 80˚

Suoritin:

Snapdragon 855+

Keskusmuisti:

8 gigatavua

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS 3.0 (ei muistikorttipaikkaa)

Akku:

3,300 mAh (930 + 2,370 mAh), 15 W lataus, 9 W langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Liitännät:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Bluetooth v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, paikannus (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Muuta:

Sormenjälkilukija kyljessä, Nano SIM + eSIM, pakkauksessa mukana USB-C -kuulokkeet

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + One UI 2.1

Värit:

Mirror Black ja Mirror Purple

Hinta:

1550 euroa

Näyttö ja rakenne

Samsung kehuu 6,7 tuuman Full HD+ Dynamic AMOLED -näytön käyttävän erittäin ohutta ja taittuvaa Ultra Thin Glass (UTG) -lasia. Tämä pitää paikkansa vain osittain, sillä lasin päällä on edelleen kerros suojaavaa muovimateriaalia, johon saa ilmestymään naarmuja pelkällä kynnellä.

Luonnollisesti siis kestävyys on pidemmässä käytössä kysymysmerkki, johon 30 tunnin käytön jälkeen ei pystytä sanomaan oikein mitään. Lyhyen testijakson aikana näyttöön ei ilmestynyt naarmuja.

Näyttö on kuitenkin kuvanlaadultaan ja väritoistoltaan erinomainen. Lisäksi näytön kirkkaus on riittävä ulkokäyttöä ajatellen.

Näytön keskellä on Galaxy Foldin tapaan epätasainen kohta, jonka pystyy tuntea helposti sormella. Operoidessa puhelinta yhdellä kädellä peukalo käytännössä osuu koko ajan tähän keskikohdan epätasaiseen kohtaan. Taitoskohtaa ei kuitenkaan huomaa käytön aikana ollenkaan, jos näyttöä katsoo suoraan kohti.

Puhelimen ulkokuoren yläreunassa on myös pieni 1,1 tuuman kakkosnäyttö. Tämä pikkuruinen näyttö on nopean testailun perusteella aikalailla hyödytön. Näyttö onkin tarkoitettu lähinnä ajan tarkistamiseen. Näytöllä näkyy mistä sovelluksista on saapunut ilmoitus kuvakkeen muodossa, mutta sisältöä ei pysty kunnolla näkemään ilman laitteen avaamista. Musiikkia kuunnellessa kappaleen voi vaihtaa seuraavaan pienen näytön avulla.