Päivän diili: Honor Band 5 aktiivisuusranneke vain 29 euroa (säästä 10 euroa)

Päivän diili

Näinä aikoina, kun kuntosalit ja muut yleiset liikuntapaikat ovat suljettu, on hyvä muistaa ylläpitää omaa terveyttään ulkoilemalla. Kävely ja juokseminen ovat tällä hetkellä hyviä vaihtoehtoja. Tällaisen liikkumisen seuraaminen onnistuu hyvin Honor Band 5 aktiivisuusrannekkeella, joka on nyt alennuksessa.Honor Band 5 aktiivisuusranneketta myydään nyt 29 eurolla , kun yleensä tätä edullista puettavaa laitetta on myyty 39 eurolla. Säästöä tulee siis 10 euroa. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan 29 euroa on myös alin hinta, jolla tätä tuotetta on myyty.Honor Band 5 julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Edullisesta hinnasta huolimatta Honor Band 5 tarjoaa sykemittauksen, aktiviteettien seurannan ja unenlaadun mittauksen. Rakenteeltaan ranneke on vesitiivis 50 metriin saakka ja siitä löytyy pystysuuntainen 0,95-tuumainen OLED-näyttö (240 x 120).Ranneke osaa vastaanottaa puhelimen ilmoituksia ja niitä voi hieman tiedustella rannekkeen näytöltä. Honor Band 5 on käynyt Puhelinvertailun arvostelussa , joka kannattaa lukea läpi.Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä ja se on voimassa 12.4.2020 asti.Lue: