Päivän diili: Sony Xperia 1 -puhelimen hinta on laskenut - hinta nyt 499 euroa

Päivän diili

Sonyn viime vuoden lippulaivapuhelinta myydään nyt alennettuun hintaan. Sony on jo julkaissut jatkajan tälle puhelimelle , joka saapuu myyntiin kesällä.Sony Xperia 1 -puhelinta myydään nyt 499 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 599 - 699 euron hinnalla. 499 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.Xperia 1:n 21:9 -kuvasuhteen näytön koko on 6,5 tuumaa ja se pystyy parhaimmillaan toistamaan sisältöä 4K-laadulla. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortin avulla. Taakse on laitettu kolme kameraa. Lisäksi puhelimesta löytyy stereokaiuttimet, sormenjälkitunnistin sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 10.5. asti. Saatavuus on hyvä.