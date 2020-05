Päivän diili: iPhone 11 Pro (64 GB) hinta nyt 999 euroa - säästä 100 euroa

Päivän diili

Applen tehokasta iPhone 11 Pro -puhelinta myydään nyt rajoitetun ajan sadan euron alennuksella.Apple iPhone 11 (64 GB) -älypuhelinta myydään tällä hetkellä 999 euron hinnalla , kun yleensä tätä puhelinta myydään 1099 eurolla eli säästöä tulee nyt 100 euroa. 999 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.iPhone 11 on Applen viime vuoden puolella esitelty huippupuhelin . Puhelin tarjoaa muun muassa 5,8 tuuman Super Retina XDR OLED-näytön, kolme laadukasta kameraa takana monipuoliseen valokuvaamiseen. Suorituskyvystä vastaa A13 Bionic -piiri, joka käytännössä tarjoaa markkinoiden parasta suorituskykyä.Tarjouksessa olevasta mallista löytyy 64 gigatavua tallennustilaa. Puhelimesta löytyy myös 256 gigatavun versio ( hinta 1349 euroa ) ja 512 gigatavun versio ( hinta 1549 euroa ). Lisäksi puhelimesta löytyy isompi Max-versio, jonka hinta alkaa 64 gigatavun mallin kohdalla 1249 eurosta Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Tarjoustuotetta on saatavilla rajoitettu erä.