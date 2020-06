Päivän diili: OnePlus 7T Pro hinta nyt 599 euroa - säästä 100 euroa

Päivän diili

julkaisi hiljattain yhtiön uudet 8 -sarjan puhelimet eli OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pron . 8 -sarjan puhelimien hinnat alkavat kuitenkin 699 eurosta, joten monet etsivät hieman edullisempia vaihtoehtoja. Yksi niistä on viime syksyn OnePlus 7T Pro.OnePlus 7T Pro -puhelinta myydään nyt 599 euron hinnalla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 699 euron hinnalla eli säästöä tulee nyt 100 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.OnePlus 7T Pron edestä löytyy iso 6,67 tuuman Fluid AMOLED -näyttö, joka toimii 90 Hz:n virkistystaajuudella ja 3120 x 1440 -resoluution tarkkuudella. OnePlus siirtyi uusien puhelimien kohdalla käyttämään ns. punch hole -tekniikkaa eli etukamera on reikänä näytössä, kun taas 7T Pron etukamera nousee esille tarvittaessa laitteen yläreunasta. Taakse on laitettu kolme kameraa.Tehoista on vastaamassa Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy myös mukavat 256 gigatavua. Puhelimen OxygenOS perustuu Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon ja luvattu tukiaika takaa sen, että päivityksiä satelee vielä vuosien päästäkin.Lisätietoa puhelimesta saa Puhelinvertailun OnePlus 7T Pro arvostelusta Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Tarjous on voimassa 7.6.2020 asti ja tuotetta on saatavilla rajoitettu erä.