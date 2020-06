Päivän diili: Samsung Galaxy A20e ja Nokia 4.2 -puhelimet tarjouksessa - molemmat nyt vain 99 euroa

Päivän diili

DNA:lla on käynnissä Alepäivät -kampanja, jossa myydään muun muassa puhelimia edullisella hinnalla. Nyt tarjouksessa onkin kaksi puhelinta, jotka molemmat maksavat vain 99 euroa. hinta 99 euroa ) sisältää muun muassa 5,8 tuuman HD -näytön, kaksoiskameran, sormenjälkilukijan sekä 3000 mAh akun. Laitteessa on 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota saa laajennettua muistikortilla. hinta 99 euroa ) taas puolestaan tarjoaa 5,71 tuuman HD -näytön, 13+2 MP:n kaksoiskameran, 3000 mAh akun ja sormenjälkilukijan. Nokia 4.2 kuuluu Android One -ohjelmaan ja se saikin hiljattain päivityksen Android 10 -versioon.Nämä molemmat ovat kelpo puhelimia peruskäyttöön tai vaikkapa varapuhelimeksi. Molemmilla onnistuu sosiaalisen median selaaminen, viestittely ja videoiden katselu.Tarjous löytyy DNA:lta ja se on voimassa 5.7. asti. Saatavuus on hyvä.