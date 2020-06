Päivän diili: Motorola One Macro hinta vain 99 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

Motorola on viime aikoina panostanut paljon edullisiin ja keskihintaluokan puhelimeen. Yksi näistä, joka saapui Suomeen marraskuussa 199 euron hinnalla, mutta nyt tätä puhelinta myydään vain satasella. Erinomainen vaihtoehto, jos etsit edullista puhelinta.Motorola One Macro -puhelinta myydään nyt vain 99 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 149 eurolla. Samalla tämä on alin hinta, jolla laitetta on myyty.Nimensä mukaisesti One Macro -puhelin tarjoaa makrokamera, joka on yleistynyt puhelimissa viimeisen vuoden aikana. Tässä puhelimessa kameran tarkkuus on vain 2 megapikseliä, joten kovinkaan erikoisia kuvia sillä ei oteta. Pääkamerana toimii 13 megapikselin kamera, jonka lisäksi taakse on myös laitettu syvyysterävyyskamera. Taakse on myös laitettu sormenjälkilukija.Puhelimen eteen on laitettu 6,2 tuuman HD+ resoluution näyttö. Sisälle on puolestaan laitettu 4000 mAh akku, josta riittää hyvin virtaa jopa parin päivän käyttöön. Muistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa puolestaan 64 gigatavua, jota saa lisättyä muistikortilla.Puhelimessa on myös USB-C -liitäntä sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Käyttöjärjestelmän osalta puhelimessa toimii edelleen Android 9 Pie, mutta Android 10 on luvassa päivityksenä.Tarjous löytyy DNA:lta ja se on voimassa 5.7. asti. Saatavuus on hyvä.Lisäksi edullisella hinnalla saa Huawei P Smart 2019 -puhelimen ( hinta 99 euroa ), Nokia 6.2 -puhelimen ( hinta 99 euroa ) ja Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelimen ( hinta 49 euroa ).