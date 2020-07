Uusi piiri tuo älykelloihin 16 megapikselin kamerat ja ison kasan muita uudistuksia

Piirivalmistajien kunkku Qualcomm on julkistanut uuden piirisarjan puettaville laitteille. Kyseessä on Snapdragon Wear 4100 platform (4100 ja 4100+), joka käytännössä tullaan näkemään pääasiassa älykelloissa.Näiden piirien edellisestä sukupolvesta, Wear 3100 -piiristä, on jo pari vuotta aikaa. Edeltäjällä varustettuja laitteita on julkaistu tosin tänäkin vuonna, kuten suomalaisvalmistajan uusi Suunto 7 sekä kolmannen sukupolven Moto 360 Edeltäjän vanhuus kuitenkin näkyy uudistuksissa. Yhtiön mukaan Wear 4100+ tarjoaa jopa 85 prosentin parannuksen suorituskyvyssä, joka juontaa juurensa nopeampiin Cortex-A53 ytimiin aiempien A-7-ytimien sijaan.Tuotantoprosessi on parantunut kenties vielä merkittävämmin, sillä 28 nanometrin tekniikan sijaan uudet piirit valmistetaan 12 nanometrin tekniikalla. Tämä tuottaa huomattavasti pienempiä, tehokkaampia ja virtapihimpiä yksilöitä.Grafiiseen suorituskykyyn on panostettu myös uudella Adreno A504 -piirillä. Piiri tarjoaa nopeamman muistin sekä kaksi signaaliprosessoria yhden sijaan.Yksi olennaisimmista uudistuksista on kameratuki. Kahden signaaliprosessorin avustamana laitteet pystyvät tarjoamaan parhaillaan jopa 16 megapikselin kameran.Bluetooth-yhteydet ovat nyt saatavilla 4.2-profiilin lisäksi uudella 5.0-profiililla, joka tarjoaa mm. monta yhtäaikaista laiteyhteyttä.Kellotaulu pysyy myös uudistetun erillisen Always-On-suorittimen ansiosta päällä vähemmällä virralla. Suorittimen ansiosta pääsuoritinta ei tarvitse käyttää, kun laite on valmiustilassa ja näyttää vain esimerkiksi kellonaikaa. Tämä ominaisuus on tosin ainoastaan Wear 4100+ -mallin heiniä, eikä sitä löydy Wear 4100 -piiristä.